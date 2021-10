Uomini e Donne, la scelta di Matteo Fioravanti è Noemi Baratto: “In ogni pensiero c’è lei” Venerdì 29 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dove Matteo Fioravanti è stato chiamato a fare la sua scelta. Il ragazzo romano dopo aver esternato i suoi dubbi e le sue paure, alla fine, si è lasciato andare al sentimento e ha deciso di chiamare a sé Noemi, supportato anche da Maria De Filippi. ”In ogni pensiero c’è lei ” con queste parole Matteo fa la scelta e bacia per la prima volta Noemi Baratto.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata in onda venerdì 29 ottobre di Uomini e Donne è stata trasmessa la scelta di Matteo Fioravanti che ha portato a termine il suo percorso nel dating show di Canale 5, scegliendo la 21enne Noemi Baratto. Il tronista romano, soprattutto nelle ultime puntate, sembrava fosse titubante nei confronti della sua corteggiatrice, ma alla fine ha vinto l'attrazione e il sentimento: "In ogni pensiero c'è lei" ha dichiarato suggellando così la sua scelta.

Matteo Fioravanti ha scelto Noemi

All'inizio della puntata Matteo non sembrava per niente convinto di voler portare a termine il suo percorso. Il 23enne era titubante, aveva messo in discussione tutto quello che era accaduto all'interno del programma, mettendo in chiaro anche i suoi dubbi e le sue paure:

Io ci sono passato, sono stato innamorato solo una volta, ed è anche giusto perché ho 23 anni, ho paura questo è poco ma sicuro, io non mi innamorerò mai qua dentro, l'ho sempre detto, io voglio vedere le persone fuori dal programma. Devo avere il tempo di pensare a tutto. Io non merito di stare qui, magari c'erano tanti altri ragazzi che avrebbero potuto fare meglio.

Matteo è confuso, ma nelle sue parole è chiaro che ci sia un sentimento, anche forte, nei confronti di Noemi che, intanto, assiste alle sue peregrinazioni mentali da lontano, guardandolo con occhi lucidi da lontano. Il 23enne continua, aiutato anche da Maria De Filippi ad esternare tutto ciò che prova:

Ogni volta che parlo di qualcuno io parlo di lei, ogni discorso ci sta lei. Non è normale, è passato un mese, sembra quasi un mezzo destino, io nemmeno la volevo vedere la prima volta. Appena ha varcato quella porta è cambiato tutto. Sembra che mi toglie i sentimenti delle altre persone, sta cosa non la sopporto. Non c'è stato nemmeno un bacio.

Matteo e Noemi si baciano per la prima volta

Matteo, alla fine, si lascia convincere e dopo tante tribolazioni ha preso la sua decisione. "Mi sto facendo delle domande, se ho fatto tutto questo casino. Lei mi ha dato la sua foto e non l'ho messa nel comodino, ma accanto al letto". Finalmente i due ragazzi si sono raggiunti al centro dello studio dove si sono scambiati il primo bacio da quando si sono conosciuti.