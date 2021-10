Uomini e Donne, le foto di Noemi Baratto che fanno ricredere Matteo: “La credevo acqua e sapone” A Uomini e Donne Matteo Fioravanti è deluso da una rivelazione sul conto di Noemi Baratto, la corteggiatrice napoletana con la quale è scattato un feeling particolare e che, stando alle anticipazioni, potrebbe essere la sua scelta. Eppure di recente Matteo ha preso le distanze da Noemi, dopo che sua sorella lo ha messo in guardia sul conto della ragazza. A farlo ricredere, sarebbero state foto “provocanti” trovate sul suo profilo Instagram: “Credevo fossi diversa, è uno stile di vita che non riconosco”.

A cura di Giulia Turco

A Uomini e Donne il percorso di Matteo Fioravanti e Noemi Baratto sembra avere parecchi alti e bassi. Mentre la corteggiatrice napoletana di 22 anni, è sempre più presa di Matteo, il tronista dimostra di avere non pochi dubbi sul suo conto e decide di conoscere meglio Veronica, nonostante secondo le anticipazioni sarà Noemi la sua scelta. Se in un primo momento Matteo ha conosciuto Noemi come una ragazza molto semplice, studiosa e nella cui vita non c'erano frivolezze, solo ora si è dovuto ricredere. Tramite il profilo Instagram della ragazza infatti avrebbe scoperto lati di Noemi che non si aspettava: "La pensavo una ragazza acqua e sapone".

La delusione di Matteo Fioravanti: "Credevo fosse diversa"

Dopo un'esterna particolarmente intensa com Veronica, Noemi scoppia in lacrime. Negli ultimi giorni il tronista ha preso le distanze da lei, ma è solo Maria De Filippi a sapere il motivo reale. Così, incalzato dalla conduttrice e davanti allo stupore di Noemi, Matteo spiega quanto è accaduto. "Mia sorella sa che ti sto frequentando, ti ha cercata su Instagram, è normale sono suo fratello minore, voleva vedere con chi sto uscendo", racconta Matteo. "Mi ha mandato delle foto che non mi aspettavo, pensavo fossi una ragazza acqua e sapone, mi avevi detto di essere studiosa, che non avevi il tempo di fare nient'altro al di fuori dell'Università, poi scopro uno stile di vita che non riconosco", continua. Noemi non se l'aspettava affatto. "Vedo che sei apparsa in video musicali di cantanti napoletani, vedo determinate pose. Non c'è niente di male, sono cose belle ma è normale che mi ponga delle domande", conclude Matteo. "Non sono arrabbiato, solo deluso e dispiaciuto".

(la foto di Noemi Baratto che ha infastidito Matteo Fioravanti, fonte Instagram @noemi.barattto).

La reazione di Noemi Baratto

Noemi tenta di giustificarsi davanti ad una sorta di gogna mediatica che si crea in studio, dove vengono mostrate sui maxi led le sue foto tratte dal suo profilo Instagram. "Per me sono sciocchezze, non sono cose che hanno un ruolo nella mia vita", spiega la corteggiatrice. "Il mio profilo Instagram è pubblico, non ho niente da nascondere", aggiunge. Noemi commenta una foto in particolare che avrebbe infastidito il tronista: si tratta di uno scatto utilizzato per la copertina di un brano musicale di un cantante napoletano. "Sono foto di tre anni e mezzo fa e poi lui è un mio amico, me lo ha chiesto come favore, ma non lo faccio per lavoro".