Nella puntata di Uomini e Donne in onda venerdì 2 ottobre è stata finalmente mandata in onda la scelta lampo di Jessica Antonini, avvenuta in tempo di record. Come era già stato annunciato nelle anticipazioni, Jessica ha scelto Davide Lorusso: le sono bastati una ventina di giorni di frequentazione per decidere di uscire dalla trasmissione insieme al corteggiatore comasco. In studio, Davide ha spiegato che vedere Jessica soltanto nei momenti della trasmissione non è abbastanza e la Antonini ha aggiunto semplicemente: "Io scelgo Davide". La scelta, avvenuta a sorpresa, è stata talmente frettolosa, che non c'è neppure stato il tempo per la classica pioggia di petali rossi cui il pubblico di Uomini e Donne è abituato. Per Jessica e Davide, prima coppia a uscire nella stagione 2020/21 del dating show, c'è stata solo la possibilità di un romantico ballo, con tanto di mascherina.

La delusione di Simone

L'altro corteggiatore Simone è rimasto visibilmente deluso dalla mancata scelta. Pur augurando alla Antonini di essere felice insieme a Lorusso, ha rimpianto di essersi aperto su argomenti molto personali insieme a Jessica: "Mi dà fastidio solo una cosa. A Jessica auguro il meglio, spero sia davvero felice con Davide. Sono rimasto veramente male per il fatto che della mia vita personale e della mia famiglia, di mio papà, ecc, non parlo con tutti. Con lei mi sono aperto tanto". "Questa è stata una tua scelta però", ha replicato Jessica. "Non me ne pento, ma posso rimanerci male?", ha chiuso Simone.

La scelta di Jessica è la più breve della storia dopo quella di Cristina Plevani

Maria De Filippi ha ricordato come la scelta di Jessica Antonini, dopo meno di un mese e solo una manciata puntate dall'inizio della stagione, sia stata la più rapida della storia di Uomini e Donne dopo quella di Cristina Plevani. Era il luglio 2010, quando la ex vincitrice del primo Grande Fratello, sbarcata a Uomini e Donne come tronista, decideva di uscire dal programma insieme a Mirko Vatteroni.

Perché Jessica ha scelto Davide

Jessica ha giustificato la decisione spiegando che quello con Davide è stato un vero e proprio colpo di fulmine, sin dalla prima volta che l'ha visto: "Io l'ho visto quel giorno e in quel casino l'ho notato, se ne stava zitto zitto in fondo. Lunedì ho 29 anni, ho un bambino a casa. Kevin è innamorato di Davide. La prima volta che ho ballato con lui ha pianto tantissimo, poi mi ha detto: "Ma Davide non è così male". Ho cercato di conoscere altre persone, ma non dormo da tre giorni. Mi ha colpito". Per i due comincia ora un nuovo percorso lontano dalle telecamere.