Jessica Antonini è salita sul trono di Uomini e Donne meno di un mese fa ma ha già scelto e la scelta è ricaduta su Davide Lo Russo. Donna di polso dal carattere deciso, aveva già messo le cose in chiaro: sarebbe rimasta in tv per il tempo necessario a trovare l’uomo giusto. Se si fosse innamorata prima del tempo tradizionalmente riservato ai tronisti, avrebbe lasciato il programma. E lo ha fatto oggi, dopo appena 3 puntate. Secondo quanto scrive il Vicolodellenews, Jessica è entrata nello studio oggi comunicando di avere trovato quello che stava cercando. Per questo, come già annunciato, avrebbe lasciato la trasmissione.

Davide Lo Russo le ha detto sì

L’alchimia nata tra Davide Lo Russo e Jessica era evidente fin dall’inizio. Tra i due si è stabilito un rapporto di forte complicità fin dalle prime battute, lo stesso che aveva spinto la tronista a manifestare apertamente il suo interesse nei confronti di Davide. Interesse ricambiato visto che il corteggiatore le ha detto sì. Tra i due non ci sono stati baci, a causa del distanziamento sociale che è necessario mantenere in trasmissione. Non ci sarebbe stata nemmeno la discesa dei petali, fatto che ha evidenziato quanto la scelta sia arrivata a sorpresa.

Chi è Jessica Antonini

Tatuatrice e modella, Jessica Antonini si è seduta sul trono di Uomini e Donne insieme alla 18enne Sophie Codegoni. È madre di un babino di 5 anni che ha raccontato di avere cresciuto da sola. Ha 29 anni e vive a Rieti, questa era la sua prima esperienza televisiva. Fin dall’inizio, la Antonini ha dimostrato di essere decisa, sui social è stata perfino giudicata eccessivamente intransigente, tanto da avere incontrato l’antipatia di una parte del pubblico a casa. La svolta imboccata dal suo trono segna la fine del suo percorso in trasmissione. Jessica e Davide vivranno la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Solo una volta tornati alla vita reale, potranno stabilire se il loro colpo di fulmina avrà la possibilità di durare.