Ormai quello che succede nello studio di Uomini e Donne ai danni di Gemma Galgani è puro spettacolo. L'attrito che non cessa a diminuire tra la dama torinese e Tina Cipollari viene manifestato con sempre nuovi scherzi, ai quali la protagonista indiscussa del Trono Over sembra non essersi abituata del tutto. Ed ecco che nella puntata di giovedì, l'opinionista ne fa un'altra delle sue.

La secchiata d'acqua a Gemma Galgani

Chi è un appassionato del dating show di Canale 5 saprà che tra Tina e Gemma non scorre buon sangue e che in tutti i modi l'opinionista in questi anni ha reso impossibile la permanenza sul trono alla dama. Scherzi, offese, litigi e tanto altro è capitato in questo lungo percorso e anche adesso che la Galgani sembra aver trovato uno spiraglio di felicità con Maurizio Guerci, la Cipollari è pronta a rovinarle il momento. Proprio mentre la dama era intenta a parlare con Maria De Filippi dopo l'ennesimo diverbio con Tina che l'aveva "minacciata" dicendole che le avrebbe fatto il bagno, e convinta aveva dichiarato: "Non è possibile non può rovinarmi sempre tutto, lei l'ha detto, ma non lo farà". Le ultime parole famose, una secchiata d'acqua gelida, come già era accaduto in passato le viene gettata in pieno viso, davanti allo stupore dell'intero studio.

La liaison tra Gemma e Maurizio

La frequentazione tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci continua a gonfie vele. I due hanno raccontato i loro incontri durante le passate puntate della trasmissione. Il cinquantenne ha detto di essere attratto dalla dama, la quale ha rivelato che tra loro c'è stato un bacio. Negli appuntamenti successivi con il programma la 70enne, più radiosa che mai, ha rivelato anche che con il cavaliere sarebbe andata oltre le tenere effusioni e i due avrebbero anche fatto l'amore a dimostrazione del fatto che c'è molta più intesa di quanto potessero immaginare.