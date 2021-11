Uomini e Donne, Ida Platano sceglie Diego Tavani ma lui ci ripensa: i video della puntata Ida Platano ha deciso di lasciare lo studio con Diego Tavani, lasciando di stucco non solo il cavaliere ma l’intero studio di Uomini e Donne.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Uomini e Donne del 18 novembre si è verificato un incredibile colpo di scena: Ida Platano, una delle dame più corteggiate del Trono Over e anche una delle più restie a provare nuove emozioni, si è lasciata andare alla conoscenza con il cavaliere Diego Tavani e ha deciso di lasciare lo studio in sua compagnia.

La scelta di Ida Platano

"Tu hai detto che un giorno vorresti uscire fuori da qui, lasciare lo studio con me, ecco io non adesso, ma subito" così Ida Platano spiazza completamente Diego Tavani che la guarda sorpreso e incredulo, insieme ai presenti in studio che ripetono: "Colpo di scena". Ed effettivamente nessuno si sarebbe aspettato che la dama prendesse questa decisione così velocemente, soprattutto dopo quanto era successo nelle scorse settimane. La Platano, infatti, dopo una lite piuttosto accesa con il cavaliere romano, aveva deciso di abbandonare lo studio, pensando anche di lasciare il programma. I due avevano avuto uno scontro molto forte, tanto che era stati lui stesso a chiedere a Maria De Filippi di non mandare in onda le immagini. Tra loro, quindi, pare che le cose si siano risolte nel migliore dei modi e che Ida abbia deciso di buttarsi in questa storia, concedendosi una nuova possibilità.

Il litigio con Tina e il ripensamento di Diego

Fatto sta che dopo la scelta di Ida Platano e i petali di rosa caduti dall'alto, la dama ha voluto un chiarimento con Tina Cipollari, mentre il neo compagno era rimasto a centro studio. Ida ha voluto precisare all'opinionista che le frasi dure ricevute in questi mesi le hanno fatto male e l'essere chiamata "donnina" l'ha fortemente ferita. Mentre le due si scontravano alla ricerca vana di un chiarimento, il cavaliere si è fatto avanti e ha reclamato attenzione: "Io mi siedo e non esco più, te lo potevi risparmiare questo chiarimento in un momento così intimo tra noi" ha tuonato. I due hanno litigato davanti a tutti e alla fine la Platano ha deciso di prendere di nuovo tempo, sconcertata dalla reazione fulminea della sua fresca scelta.

Leggi anche Uomini e Donne, tra Ida Platano e Marcello Messina la conoscenza è già al capolinea

Le prime impressioni su Diego Tavani

Solo qualche settimana prima della lite furibonda, era stata proprio la dama a rivelare che la conoscenza con Diego stava procedendo nella direzione giusta. Lui le aveva fatto una sorpresa, raggiungendola a Brescia e quel gesto, insieme al fatto di avere un dialogo molto stimolante e un'intesa difficile da non notare, avevano fatto pian piano sciogliere Ida Platano, nonostante si fosse conclusa da poco la conoscenza con Marcello Messina "iniziata come una favola", come dichiarato dalla dama, ma poi pian piano destinata a scemare.