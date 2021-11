Ida Platano lascia Uomini e Donne dopo la lite con Diego Tavani, scene tagliate perché troppo forti Stando alle anticipazioni pubblicate da IlVicolodelleNews, nella puntata registata domenica 7 novembre, Ida Platano avrebbe deciso di lasciare Uomini e Donne da sola, dopo aver capito che con il cavaliere romano Diego Tavani le cose non avrebbero funzionato. I due poco tempo prima avevano deciso di uscire insieme, ma non sarebbe andata come sperato. Una lite furiosa in studio e i toni forti usati contro Diego, avrebbe spinto Maria De Filippi a tagliare le scene della puntata.

A cura di Giulia Turco

Ida Platano avrebbe deciso di lasciare Uomini e Donne, non essendo riuscita a trovare la sua anima gemella. Lo rivela il sito IlVicolodelleNew nelle anticipazioni relative alla puntata registrata domenica 7 novembre, in onda nella prossime settimane. Di recente la dama aveva instaurato un buon feeling con il cavaliere Diego Tavani. Come spesso le è successo, in una prima fase si era lasciata andare alla passione, tanto da scegliere di lasciare lo studio insieme a lui, salvo poi ripensarci. Una volta tornati nel parterre di Maria De Filippi, una lite furiosa avrebbe spinto Ida a voler tornare a casa da sola.

Maria De Filippi fa tagliare l'accanimento contro Diego

Un filmato mostra cos’è successo tra Ida e Diego in un dopo puntata: il cavaliere piange pensando di averla persa. Ida gli chiede di rivalutare il loro rapporto, ma in studio Diego rivela che le cose non sono andate particolarmente bene tra loro. Ida non gli avrebbe più risposto ai messaggi. Contro Diego si scagliano Armando, che lo reputa un falso e bugiardo, e Tina Cipollari che avrebbe rivolto al cavaliere termini molto offensivi. Sarebbe scattata una litigata tanto forte da spingere il cavaliere a chiedere alla padrona di casa di non mandare in onda quelle immagini, per evitare che il figlio lo veda in quella situazione. Maria De Filippi infine spiega che Ida Platano vuole tornare a casa da sola, mentre Diego la insegue, ma ciò che ne sarà del loro rapporto lo chiariranno solo una volta fuori.

Chi è il cavaliere Diego Tavani

Diego Tavani ha 42 anni ed è il cavaliere romano che ha fatto sperare Ida Platano ancora una volta nell’amore. HA un matrimonio alle spalle, dal quale è nato il figlio Leonardo, oggi di 5 anni. A Uomini e Donne ha voluto rimettersi in gioco per trovare la sua anima gemella. A Roma, lavora in un bar tabacchi di famiglia e ha un passato da calciatore: nei primi anni 2000 ha ricoperto il ruolo di portiere nel Turris, squadra in Serie C.