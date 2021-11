Uomini e Donne, la gaffe di Ida Platano che chiama Diego come il suo ex corteggiatore: Marcello Tra Diego Tavani e Ida Platano la frequentazione prosegue a gonfie vele. La dama è contenta di come sta procedendo la conoscenza, anche perché lui ha dimostrato di essere molto affettuoso e protettivo nei suoi confronti. Nel raccontare come stanno andando le cose, però, è stata vittima di un lapsus che ha scatenato qualche commento in studio.

A cura di Ilaria Costabile

Un momento davvero esilarante quello che si è consumato durante la puntata di Uomini e Donne, dove Ida Platano alle prese con il suo nuovo corteggiatore, Diego Tavani, si rende protagonista di una gaffe che ha scatenato delle reazioni immediate tra i presenti in studio. La dama, infatti, rivolgendosi al cavaliere romano, mentre elogiava le sue qualità lo ha chiamato Marcello, proprio come quel Marcello Messina che fino a poco tempo fa aveva cercato di conquistarla.

La sorpresa di Diego Tavani a Ida Platano

La nuova conoscenza della dama bresciana sembra andare nel migliore dei modi. Diego si è dimostrato un uomo risoluto e pieno di attenzioni, tanto che ha deciso di farle una sorpresa, arrivando da Roma a Brescia in macchina, in un giorno qualunque e, ovviamente, a sua insaputa. "Sono partito alle 6 e mezza di mattina e sono arrivato a mezzogiorno, sono arrivato davanti al suo negozio, volevo prendere dei caffè a portar via, ma m'hanno detto che non si usa. Ho bussato e lei è scesa, mi ha abbracciato fortissimo, siamo stati almeno tre minuti così" racconta entusiasta il cavaliere. Una sorpresa graditissima da parte della dama che, infatti, guardava sognante il bel Tavani che, spiegando a Maria De Filippi i motivi per cui non era rimasto a Brescia, ha chiosato dicendo: "Quell'abbraccio che mi ha dato mi ha ripagato di tutto".

La gaffe di Ida Platano

È ora il momento che sia Ida a parlare e a commentare questa conoscenza, dichiarando le sue sensazioni e inizia col dire: "Mi sta prendendo per la gola, mi fa arrivare sempre i cannoli" poi aggiunge "Mi piace molto Marcello", bloccandosi immediatamente e rendendosi conto della gaffe. Il primo a sdrammatizzare è proprio il cavaliere che dice: "Ma io ho un nome comune, non è un problema, ti sbagli facilmente col nome mio". Dopo questo momento di confusione, quindi, Ida riprende coraggio e torna a parlare delle sue sensazioni:

