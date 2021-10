Marcello Messina dopo l’addio a Ida Platano rivela: “Ho avuto una malformazione congenita” Dopo aver chiuso con Ida Platano, l’agente immobiliare torinese si sfoga rivelando dettagli sul suo passato doloroso che non ha mai potuto rivelare in puntata e una malattia contro la quale ha dovuto combattere negli ultimi quattro anni, “una malformazione congenita che, prima di essere scoperta, mi ha causato dei problemi di salute e ha condizionato il mio modo di vivere e mi ha dato priorità diverse”. Su Ida ammette una certa delusione: “Affermazioni poco carine”.

Marcello Messina sembra aver chiuso con Ida Platano a Uomini e Donne una volta per tutte. Il corteggiatore torinese è rimasto piuttosto deluso dagli ultimi episodi e dal comportamento della dama nel suoi confronti, che lo avrebbe screditato. In un'intervista fiume al Magazine del programma, l'agente immobiliare torinese si sfoga rivelando dettagli sul suo passato che non ha mai potuto rivelare in puntata.

Marcello Messina e i problemi di salute

Il corteggiatore non ha mai rivelato davanti alle telecamere di avere alle spalle un passato doloroso e una malattia contro la quale ha dovuto combattere negli ultimi quattro anni, "una malformazione congenita che, prima di essere scoperta, mi ha causato dei problemi di salute e ha condizionato il mio modo di vivere e mi ha dato priorità diverse", ha spiegato Messina al magazine di Uomini e Donne. L'uomo ha ammesso di essersi sentito in più occasioni "un vegetale", per via di questa malattia invalidante.

Una situazione familiare difficile

Il cavaliere ha raccontato di avere avuto un'infanzia serena ma che ben presto la sua vita ha assunto una piega difficile. Crescendo ha iniziato ad avvertire mancanze importanti, soprattutto da parte del padre con il quale nel tempo avrebbe perso del tutto i contatti. "Ci sono delle figure che piuttosto che aiutarmi, mi hanno creato altre difficoltà. Ero il figlio non voluto da tutta la famiglia di mia mamma ed è stato così a lungo", ha aggiunto. Solo di recente avrebbe scoperto che il padre è venuto a mancare, venendo contattato da una persona che ha scoperto essere sua sorella.

L'incompatibilità con Ida Platano

"Nono sono state rispettate le mie volontà", ha messo in chiaro il cavaliere a proposito della situazione che si è creata con Ida Platano a Uomini e Donne. Aveva bisogno di un confronto diretto con lei, prima di raccontare quanto accaduto in puntata. "Mi ha detto che 99 uomini su 100 non le avrebbero mai chiesto di uscire a fare una passeggiata, avendo l’opportunità di restare in camera con lei: è stata un’affermazione poco carina”. La dama infatti aveva lasciato intendere di non essere appagata dalle attenzioni "fisiche" che il cavaliere le aveva rivolto durante la loro conoscenza.