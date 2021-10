Chi è Marcello Messina, il corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne Marcello Messina è il corteggiatore che sta dando del filo da torcere a Ida Platano. Agente immobiliare di 47 anni, vive a Torino la sua città di origine. La frequentazione tra Ida e Marcello non sembra destinata a procedere in maniera tranquilla. Il cavaliere torinese, seppur sia molto attratto da Ida, crede che tra loro non ci sia il giusto feeling e che finiranno per scontrarsi rovinosamente: “Sei bellissima, ma noi due non ci capiamo”.

Marcello Messina è il corteggiatore che sta dando del filo da torcere a Ida Platano. Dopo aver lasciato naufragare la storia d'amore con Riccardo Guarnieri, Ida è tornata al dating show per mettersi di nuovo in gioco e trovare l'amore. Con il corteggiatore torinese scatta subito la passione, i due si frequentano, passano la notte insieme e tutto sembra andare per il meglio, fino a quando Ida manifesta le prime insicurezze, scatenando il fastidio di Marcello che è sempre più al limite della sua pazienza. Così tra una bufera e l'altra la loro storia inizia a vacillare.

Chi è Marcello Messina e che lavoro fa

Marcello Messina è originario di Torino e ha 47 anni, come ha più volte specificato in studio a Uomini e Donne. Vive e lavora nella sua città come agente immobiliare, un settore dove opera da diversi anni. È molto legato al suo cane, come dimostrano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram @marcellomessina1974 e da tempo è single. Al dating show di Maria De Filippi inizia a conoscere Ida Platano e in un primo momento le cose sembrano andare bene e tra loro scatta anche un romantico bacio, fino a quando si accendono le scintille del loro rapporto.

La storia di Ida Platano e Marcello Messina a Uomini e Donne

La frequentazione tra Ida e Marcello non sembra destinata a procedere in maniera tranquilla. Il cavaliere torinese, seppur sia molto attratto da Ida a livello fisico, crede che tra loro non ci sia il giusto feeling e che finiranno per scontrarsi rovinosamente. Vivono in maniera molto diversa i momenti insieme e Ida è sempre molto insicura dell'interesse che Marcello può provare per lei e il corteggiatore sta iniziando ad essere insofferente al suo comportamento. "Sei bellissima, ma noi due non ci capiamo", taglia corto lui in uno dei più agguerriti faccia a faccia fuori dallo studio. "Allora non ti piaccio così tanto", lamenta la Platano, che è costantemente alla ricerca di conferme e attenzioni.