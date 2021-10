Uomini e Donne, tra Ida Platano e Marcello Messina la conoscenza è già al capolinea A Uomini e Donne scatta l’attrazione tra Ida Platano e il cavaliere torinese Marcello Messina, agente immobiliare di 47 anni. Le cose sembrano andare per il meglio, tra loro scatta un bacio e poi un rapporto passionale lontano dalle telecamere. Fino a quando Marcello inizia a manifestare i primi segni di insofferenza verso Ida che mette in continua discussione le sue intenzioni. Il cavaliere è avvilito e sembra voler mettere già un punto alla conoscenza.

A cura di Giulia Turco

Tornata a Uomini e Donne con l'intento di trovare il vero amore, Ida Platano ha iniziato un'entusiasmante conoscenza con il corteggiatore torinese Marcello Messina, un uomo di 47 anni con il quale è scattata sin da subito una certa affinità. Dopo i primi incontri fuori dal programma, durante i quali è persino scattata la passione, Marcello ha iniziato a manifestare i primi dubbi nei confronti della dama. Le sue continue pressioni e le dimostrazioni che chiede iniziano a diventare assillanti e Marcello non se se la sente di continuare la frequentazione.

Tra Ida Platano e Marcello è scoppiata la passione

La dama ha ammesso in studio che tra lei e Marcello fuori dal programma è scoppiata la passione, raccontando in maniera piuttosto esplicita che tra i due c'è stato un rapporto intimo. Ida tuttavia si è mostrata insoddisfatta, mettendo in visibile imbarazzo il cavaliere che ha iniziato a prendere le distanze da lei. "Sono una mamma, ma sono anche una donna. Mi sono lasciata andare perché sentivo cose forti e non me ne vergogno", si giustifica la dama. Eppure, Ida manifesta continue insicurezze nei confronti di Marcello, che inizia a stancarsi: "Sicuramente come dice lui ci vuole tempo, però mi sembra di capire che non sia convinto di continuare, lo vedo titubante".

I dubbi di Marcello

Sembra che Ida sminuisca continuamente l'interesse che l'uomo che ha di fronte possa provare per lei. L'opinionista Tina Cipollari è convinta che si tratti solo di un pretesto. Una cosa è certa: la dama e il corteggiatore vivono in maniera molto diversa i momenti che hanno passato insieme e tra loro ci sono diverse incomprensioni. "Io sento di più di un semplice voler bene", ammette Ida. Severo il giudizio di Tina: "Il tuo potere è quello di smontare tutto quel che succede, gli uomini li fai scappare tu!", la rimprovera. Marcello poi spiega i motivi dei suoi dubbi, raccontando un aneddoto di una serata trascorsa insieme. "Eravamo sul balcone della camera, stavo per baciarti appassionatamente, ma tu sei indietreggiata, ti sei accesa una sigaretta e hai detto di dovermi parlare, non era il momento".

Chi è Marcello Messina

Marcello Messina, corteggiatore di Ida Platano, è originario e ha 47 anni, come ha più volte specificato in studio a Uomini e Donne. Lavora nella sua città come agente immobiliare, un settore dove opera da diversi anni. È molto legato al suo cane, come dimostrano i suoi profili social e da tempo è single. Ad Uomini e Donne inizia a conoscere Ida Platano e in un primo momento le cose sembrano andare bene e tra loro scatta anche un romantico bacio.