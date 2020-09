A Uomini e Donne, nella puntata del 22 settembre, è andata in onda la cacciata di Facundo, corteggiatore argentino di Sophie Codegoni. Forse desideroso di prendersi la scena, nonostante l’antipatia manifestata nei suoi confronti dalla tronista Jessica Antonini, l’argentino ha approfittato di un ballo per avvicinarsi a quest’ultima, benché lei abbia già chiarito il suo disinteresse. Terminato il ballo, Jessica lo ha attaccato: “Volevo far fare 5 minuti di televisione a Facundo che è venuto qua a dirmi che io non interesso a nessuno. Pensasse al suo”. Una rivelazione che spinto Maria De Filippi a manifestare la sua incredulità: “Cioè, Facundo, ti sei alzato, sei andato lì per dirle questo?”.

La lite con Jessica Antonini, poi Sophie lo manda via

Lui si è difeso ma Jessica lo ha interrotto: “Tranquillo, ti farò fare altri minuti di celebrità. Se Jessica ti elimina, ti tengo io perché ti devo dar fastidio”. Facundo: “Mi sono avvicinato per chiederle se possiamo essere amici ma sono interessato a Sophie. Lei è la tronista, è lei che vuole la fama, non io. Quando le parlo mi dice di andare via, perché trattare così le persone?”. Le giustificazioni di Facundo non convincono la 18enne Sophie Codegoni che prende la parola per eliminarlo: “Vorrei chiedere a Facundo se è lì seduto per fare l’opinionista o per corteggiarmi. Si è alzato due volte per parlare con Jessica invece che ballare con me. Una persona così al mio fianco non la voglio. Puoi andare a casa”.

Facundo rifiuta di lasciare lo studio, Maria De Filippi gli indica l’uscita

Quando entrambe le troniste manifestano il proprio disinteresse, Maria De Filippi specifica all’argentino: “Se nessuna delle due è interessa, tu devi andare a casa”, ma Facundo rifiuta di lasciare lo studio e propone a Sophie di ripensarci: “Stavo preparando un’altra esterna per te, una sorpresa” Lei non vuole, in studio invitano ancora il corteggiatore a uscire e lui, rifiutandosi di andare via, risponde: “Se devo uscire lo vedremo più avanti”. Maria, quindi, fa valere il suo ruolo da padrona di casa: “No Facundo, lo vediamo adesso. Se vuoi te lo ripetiamo in argentino. Te ne devi andare”. Solo così Facundo saluta e guadagna l’uscita.