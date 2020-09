Il corteggiatore Facundo è stato cacciato da Uomini e Donne. Nella puntata in onda il 22 settembre, l'argentino è stato invitato a lasciare lo studio dalle due troniste, Jessica Antonini e Sophie Codegoni, visto che i suoi modi non sono stati graditi e l'impressione è stata che il corteggiatore fosse desideroso di conquistarsi la scena. Il pubblico non ha apprezzato il suo atteggiamento e su Twitter ha espresso tutto il suo dissenso verso Facundo. Poche ore dopo la messa in onda della puntata, Facundo ha voluto sfogarsi su Instagram, replicando su quanto accaduto in studio.

La replica di Facundo dopo la puntata

L'argentino sembra essere molto sicuro di sé e su Instagram ha spiegato ai suoi follower il suo punto di vista sulla lite con le due troniste di Uomini e Donne, in particolare sul battibecco con Jessica. In una Stories, una frase lapidaria: "Sono orgoglioso della risposta che ho dato a quel tipo di persona. Sii sempre rispettoso, ma sii fermo con la tua filosofa e questo ti renderà prezioso. Le persone parleranno sempre, nel bene o nel male. L'importante è quello che pensi di te stesso. Poi in un video postato sul suo profilo aggiunge:

Sto facendo questo video per spiegare cosa è successo a U&D e perché sono stato eliminato. Come tutti sanno io ci sono andato per divertirmi e per conoscere meglio gli italiani, visto che vivo qui solo da un anno. Purtroppo ho avuto quell'atteggiamento, ho dato la mia risposta perché è sempre giusto farlo con rispetto. È giusto affermarsi come persona e far conoscere la propria filosofia, tanto le persone parleranno comunque. L'importante è che tu ami la tua vita.

La lite con Jessica Antonini

Tra Facundo e Jessica sembrava non esserci buon feeling. Nonostante la tronista avesse chiarito di non essere interessata a lui, il corteggiatore ha approfittato di un momento di ballo per avvicinarsi a lei. Terminato il ballo, Jessica ha tuonato: "Volevo far fare 5 minuti di televisione a Facundo che è venuto qua a dirmi che io non interesso a nessuno". Maria De Filippi incredula: "Cioè Facundo, ti sei alzato e sei andato lì per dirle questo?". Il corteggiatore ha provato a smarcarsi sostenendo di voler corteggiare Sophie, in realtà.

La cacciata di Sophie Codegoni

"Mi sono avvicinato per chiederle se possiamo essere amici, ma sono interessato a Sophie", ha provato a salvarsi Facundo. La tronista non ha voluto sentire scuse e ha replicato: "Una persona così al mio fianco non la voglio. Puoi andare a casa”. Lui le propone di ripensarci: “Stavo preparando un’altra esterna per te, una sorpresa”. Lei non vuole, in studio invitano ancora il corteggiatore a uscire e lui, rifiutandosi di andare via, risponde: “Se devo uscire lo vedremo più avanti”. Maria, quindi, fa valere il suo ruolo da padrona di casa: “No Facundo, lo vediamo adesso. Se vuoi te lo ripetiamo in argentino. Te ne devi andare”. Così Facundo saluta ed esce dallo studio.