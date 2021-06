Una prima serata senza partite in prima serata (Inghilterra-Germania è stata trasmessa su Rai1 alle 18) e si vede. In prima serata c'è poco o nulla: L'amore non divorzia mai su Rai1 e il finale di stagione di New Amsterdam 3 su Canale 5. Su Italia la saga "The Hunger Games – La ragazza di fuoco" oppure vecchi intramontabili come "Speed" sul Nove. Gli ascolti più importanti al pomeriggio con Inghilterra-Germania alle 18 vista da 3.924.000 spettatori pari al 30.4% (nel dettaglio: primo tempo seguito da 3.135.000 e il 28.6%, secondo tempo da 4.670.000 e il 31.7%. Vince, timidamente, la serata: L'amore non divorzia mai, commedia in prima tv di Neill Fearnley con Jill Wagner, Colin Egglesfield, Daniel Bacon e Bill Dow.

Ascolti tv 29 giugno 2021

Vediamo nel dettaglio quali sono stati gli ascolti tv della serata di martedì 29 giugno 2021. Vince L'amore non divorzia mai che ha conquistato 2.866.000 spettatori netti per il 15.2% di share. Il secondo programma più visto è il finale di stagione di New Amsterdam 3 su Canale 5: 1.757.000 spettatori netti per il 9.5% di share. I casi della giovane Miss Fisher, in onda su Rai2, è stato visto da 992.000 spettatori netti per il 5.2% di share. Atlantic Crossing, in onda su Rai3, è stato visto da 795.000 spettatori netti per il 4.5% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Matrimonio alle Bahamas, in onda su Rete4, è stato visto da 912.000 spettatori netti per il 5.1% di share. Hunger Games – La ragazza di fuoco su Italia1 è stato visto da 712.000 spettatori per il 4.4% di share. Speed, in onda sul Nove, è stato visto da 492.000 spettatori netti per il 2.8% di share. Segreti Reali, in onda su La7, è stato visto da 418.000 spettatori netti per il 2.9% di share. Un marito di troppo, in onda su Tv8, è stato visto da 304.000 spettatori netti per l'1.6% di share.