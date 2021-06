La serie omaggio "Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu", in onda per la prima volta nel 2007 e in due puntate, ha conquistato più di 3 milioni di spettatori netti. Correva ieri il quarantesimo anniversario dalla morte del grande cantautore (dieci delle canzoni più amate, qui) e l'omaggio in replica ha conquistato comunque ottimi ascolti. È stato un flop invece l'evento trasmesso da Rai2, la partita del cuore della nazionale attori divisa tra Napoli e Resto d'Italia con, tra gli altri, Fabio Fulco, Giuseppe Zeno, Fabio Quagliarella, Emanuele Calaiò e Ninetto Davoli. Record per Zona Bianca, il talk show di Rete 4 cresce e fa meglio di Rai2.

Gli ascolti tv del 2 giugno 2021

Nel dettaglio, ecco gli ascolti tv del 2 giugno 2021: Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu è stato visto da 3.136.000 spettatori netti per il 16.5% di share. Altissimo lo share per Chi l'ha visto? su Rai3: 13.4% per 2.610.000 spettatori netti. Il cinema di Canale 5 con Bentornato Presidente! non va oltre il 10.1% di share con un netto di 1.949.000 spettatori netti.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Batman Vs Superman su Italia1 non raggiunge nemmeno il milione sindacale: 944.000 spettatori netti per il 5.1% di share. È record per Zona Bianca, il "nuovo" talk show di Rete4 si affaccia al dibattito piano piano: 838.000 spettatori netti per il 4.6% di share. Roma città aperta su La7 fa poco ma riesce comunque a fare meglio di Rai2, fanalino di coda del 2 giugno 2021: su La7 ci sono 544.000 spettatori netti per il 2.6% di share. Male, malissimo la serata tv di Rai2: la partita del cuore (tra le conduttrici anche Veronica Maya e Manuela Arcuri e Anna Falchi, madrine dell'evento) non va oltre i 502.000 spettatori netti per uno share del 2.5% di share. Un altro flop di ascolti, ma almeno è andato in scena senza cadute di stile.