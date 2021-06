Con l'arrivo dell'estate cambiano anche i palinsesti e le offerte che le varie reti televisive offrono al pubblico che da casa si trova a dover scegliere come impiegare il tempo davanti alla tv. Ed è così che nella prima serata di mercoledì 9 giugno ha vinto la consueta sfida degli ascolti tv "Chi l'ha visto?", il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli che si riconferma come una delle garanzie della terza rete della tv pubblica. La trasmissione, da anni in prima linea per la risoluzione di casi di scomparsa e per l'approfondimento di casi di cronaca, è stata la scelta di quasi 3 milioni di telespettatori. Diverso, invece, l'andamento delle altre reti: l'esordio della fiction "Grand Hotel-Intrighi e Passioni" su Canale 5 non è stato foriero di soddisfazioni per la rete ammiraglia di Mediaset che, infatti, in prima serata non ha raggiunto nemmeno i due milioni.

Ascolti tv mercoledì 9 giugno

Nella serata di ieri, mercoledì 9 giugno 2021, su Rai1 il film francese Non Sposate le mie Figlie ha catturato davanti al video 2.789.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Canale 5 l'esordio di Grand Hotel – Intrighi e Passioni con le prime due puntate ha interessato 1.763.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 The Show Must Go On – Va Tutto Bene con Max Giusti è stato visto da 862.000 spettatori registrando uno share del 4.2%. Su Italia 1 la prima visione di Hard Kill ha intrattenuto 1.421.000 spettatori ovvero il 6.6% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? è stato la scelta di 2.867.000 spettatori pari ad uno share del 14.7% . Su Rete4 il talk show Zona Bianca ha registrato 762.000 spettatori conquistando il 4.3% di share. Su La7 Atlantide è stato scelto da 416.000 spettatori con uno share dell’1.9% (all’interno in seconda serata nel dettaglio Pertini il Combattente: 276.000 – 1.9%). Su Tv8 Name That Tune in replica segna 525.000 spettatori con il 2.6%.