Durante gli Europei i palinsesti televisivi quasi si azzerano e lo sport conquista l'attenzione dei telespettatori. Ed ecco che, sebbene non sia l'Italia in campo, nella serata di lunedì 21 giugno a prendersi prepotentemente la vittoria degli ascolti tv è la partita Finlandia-Belgio che non lascia scampo agli altri programmi in onda sulle altre reti. Nonostante ciò su Rai3, Report continua ad accaparrarsi l'attenzione del pubblico, arrivando a due milioni di telespettatori e superando la fiction con Can Yaman, Mr Wrong-Lezioni d'amore, sulla quale la Mediaset aveva puntato reduce dal successo di Daydreamer che comunque non ha mai retto il passaggio dal pomeriggio alla prima serata. Su Canale 5, però, la fiction supera di poco 1,5 milioni di telespettatori.

Ascolti lunedì 21 giugno 2021

Nella serata di ieri, lunedì 20 giugno 2021, su Rai1 la partita di Euro 2020 Finlandia-Belgio è stata la scelta di 4.175.000 spettatori ovvero il 19.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 23.46 – Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha catturato l'attenzione di 1.670.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Hawaii Five O è stato visto da 1.243.000 spettatori guadagnando il 5.7% di share. NCIS New Orleans ha raccolto davanti al video 1.055.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Italia 1 La Furia dei Titani ha interessato 809.000 spettatori guadagnando il 4%. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.007.000 spettatori pari ad uno share del 9.9% (presentazione dalle 21.21 alle 21.31: 1.563.000 – 7.2%; Report Plus dalle 23.18 alle 23.58: 1.518.000 – 11.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica conquista 1.037.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 Flawless – Un Colpo Perfetto ha segnato 692.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Tv8 Gomorra – La Serie è stato visto da 345.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove La Mia Vita è uno Zoo ha raccolto 372.000 spettatori con il 2%.