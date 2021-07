Nella serata di ieri, mercoledì 7 luglio 2021, in attesa della finale degli Europei in cui l'Italia sarà protagonista, non poteva che essere la partita tra Inghilterra e Danimarca a catturare l'attenzione del pubblico, ansioso di sapere contro quale squadra dovessero battersi gli Azzurri. Gli Europei su Rai1, quindi, dominano ancora una volta gli ascolti tv, come è accaduto per quasi l'intera durata del torneo. Nonostante la schiacciante vittoria del match sugli altri programmi disponibili in prima serata, sul podio continua ad esserci Chi l'ha visto che, comunque, guadagna un milione e mezzo di telespettatori.

Ascolti tv mercoledì 7 luglio 2021

Nella serata di ieri, mercoledì 7 luglio 2021, su Rai1 la semifinale di Euro 2020 Inghilterra-Danimarca è stata vista da 9.881.000 spettatori registrando il al 46.6% (pre e post gara nel complesso: 6.315.000 – 33.9%; nel dettaglio primo tempo: 9.746.000 – 44.8%; secondo tempo: 10.057.000 – 45.4%; supplementari: 9.803.000 – 50.7%). Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha catturato l'attenzione di 1.306.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai2 La Doppia Vita di Mio Marito è stata la scelta di 919.000 spettatori guadagnando il 4.2% di share. Su Italia 1 Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 2 è stato visto da 376.000 spettatori conseguendo l'1.9% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti allo schermo 1.510.000 spettatori ottenendo uno share del 7.4% (presentazione di 10 minuti: 1.383.000 – 6.3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 416.000 spettatori con il 2.3% di share (presentazione di 15 minuti: 429.000 – 1.9%). Su La7 Quel che resta del giorno ha registrato 272.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Su Tv8 Name That Tune segna 258.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Sapore di Mare ha raccolto 259.000 spettatori con l’1.2%.