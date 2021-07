Gli ascolti tv di venerdì 2 luglio 2021 decretano Rai1 la rete vincitrice con la partita di Euro 2020 Belgio-Italia, che ha conquistato 15.483.000 spettatori pari al 65.2% di share, con un primo tempo a 15.024.000 per il 64% di share e un secondo tempo con 15.901.000 per picchi di share del 66.3%). Anche i pre e post partita hanno monopolizzato il piccolo schermo con un risultato pari a 11.518.000 spettatori (share 54.2%). È senza dubbio una conferma di settimana in settimana: quando gioca l'Italia, la tv non può che accendersi sul primo canale e rimanerci fino alla fine, analisi calcistica inclusa e comprensiva di interviste e highlights.

Le altre reti generaliste ai minimi storici

Non c'è partita, è il caso di dire, con le reti avversarie, tant'è che Canale 5 è arrivato ai minimi storici nel mese di luglio: Adaline – L’eterna giovinezza ha chiuso la prima serata con 769.000 spettatori per uno share del 3.4%. Praticamente un passaggio in uno zapping furtivo. Le reti giovani di Rai e Mediaset si sono tenute nel medesimo mediocre perimetro: su Rai2 Fascino e morte a Hollywood ha totalizzato la cifra irrisoria di 369.000 spettatori per uno share totale di 1.6%, mentre su Italia1 Una ragazza e il suo sogno ha interessato solo 514.000 spettatori pari al 2.3%.

A seguire, risultati, sempre peggiori: Rai3 con il film Beata ignoranza ha chiuso con un risultato di 250.000 spettatori con l’1.1%, mentre dall'altra parte della barricata, Rete4 con Quarto Grado – Le Storie si è dovuto accontentare di 916.000 spettatori (5.2%). Su La7 Joséphine, Ange Gardien ha ottenuto l'attenzione di 244.000 spettatori con l’1.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha raccolto le briciole, ovvero 176.000 spettatori per uno share di 0.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha chiuso la sua prima serata in replica con 123.000 spettatori per lo 0.5% di share.