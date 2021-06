La partita Belgio- Russia degli Europei 2021 di sabato 12 giugno è stata seguita su rai1 da 4.200.000 spettatori pari al 21.9% di share, mentre su canale 5 la replica di The Winner Is ha raccolto davanti al video 2.028.000 spettatori con uno share del 13%. Un sabato fiacco, dovuto alle misure anti Covid che si allentano e permettono sempre più una ripresa della vita sociale. Un prime time piuttosto scarico, che non arriva nemmeno ai 20 milioni e si accontenta di uno share da programmazione infrasettimanale.

Perché gli ascolti in generale sono bassi

Pur vero che le generaliste, tolta la Rai che è impegnata in prima linea con Sky nel racconto di questi attesissimi Europei, non si stanno impegnando a variare l'offerta e sembra sempre più facile spostarsi sul famoso second screen, laddove non si esca. I palinsesti di chi non guarda il calcio sono molto legati allo streaming, dove l'ampia offerta di film e serie sta rendendo la televisione un oggetto ornamentale durante molte serate della settimana. Una tv che, va detto, non si è fermata un giorno nel racconto di questa pandemia e che quindi, messo piede nel mese di giugno, pare si stia rilassando per dare spazio solo a repliche e riempitivi, che non fanno assolutamente il paio con la frenesia del pubblico a casa.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Nella serata di ieri, sabato 12 giugno 2021, le altre proposte delle reti generaliste non hanno visto spiccare nessuno come seguito. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.491.000 spettatori per uno share del 7.7%, mentre su Italia1 il film d'animazione Shrek ha chiuso miseramente con 885.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta è riuscito a totalizzare 1.101.000 spettatori con il 6%, nel frattempo su Rete4 Una Vita chiudeva la prima serata con soli 944.000 spettatori (5.1%). Su La7 Downton Abbey ha ottenuto 376.000 spettatori con il 2.5%, su Tv8 Gone – Scomparsa segna 238.000 spettatori (1.3%) e infine sul Nove Follia Criminale – La Coppia dell’Acido 308.000 spettatori con l’1.6%.