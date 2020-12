Tra i film di stasera giovedì 24 dicembre c'è "Una poltrona per due" su Italia Uno. La divertente commedia natalizia racconta di Louis e Billie Ray, due uomini che non potrebbero essere più diversi e le cui vite si scontrano proprio nel giorno della vigilia di Natale.

Da un equivoco nascono situazioni esilaranti in cui nessuno dei due avrebbe mai pensato di trovarsi. Questo film è ormai una tradizione natalizia, un'immancabile messa in onda in questo giorno di festa, per tenere compagnia a grandi e piccini.

Gli altri film che andranno in onda questa sera sono i film animati "Heidi" su Rai Uno e "Alla ricerca di Dory" su Rai Due e la commedia "Sette spose per sette fratelli" su Rete Quattro.

Trai i programmi che andranno in onda stasera 24 dicembre 2020 ci sono "Il 44.mo Festival del Circo di Montecarlo" su Rai Tre e il tradizionale "Concerto di Natale" su Canale 5.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:20: Heidi (Cartone animato)

Heidi (Cartone animato) 23:35: Viaggio nella Chiesa di Francesco Speciale Notte di Natale (Programma religioso)

Viaggio nella Chiesa di Francesco Speciale Notte di Natale (Programma religioso) 00:05: Nella memoria di Giovanni Paolo II (Programma religioso)

Nella memoria di Giovanni Paolo II (Programma religioso) 01:10: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai Due

21:20: Alla ricerca di Dory (Cartone animato)

Alla ricerca di Dory (Cartone animato) 23:00: Un Natale molto bizzarro (Film commedia)

Un Natale molto bizzarro (Film commedia) 00:25: Quel piccolo grande miracolo di Natale (Film commedia)

Quel piccolo grande miracolo di Natale (Film commedia) 01:50: Natale a Evergreen (Film commedia)

Rai Tre

21:20: 44.mo Festival del Circo di Montecarlo (Programma d'intrattenimento)

44.mo Festival del Circo di Montecarlo (Programma d'intrattenimento) 23:45: Rai News 24 (Programma d'informazione)

Rai News 24 (Programma d'informazione) 23:55: Una notte al museo (Documentario)

Una notte al museo (Documentario) 01:40: Newton (Documentario)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Sette spose per sette fratelli (Film commedia)

Sette spose per sette fratelli (Film commedia) 23:30: Fabbrica del sorriso – Una storia speciale (Programma d'approfondimento)

Fabbrica del sorriso – Una storia speciale (Programma d'approfondimento) 23:57: Nativity (Film religioso)

Nativity (Film religioso) 03:20: Tg4 – Ultima ora – Notte (Programma d'informazione)

Canale 5

21:20: Concerto di Natale (Programma musicale)

Concerto di Natale (Programma musicale) 01:00: Striscia la Notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

Striscia la Notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta) 01:40: Squadra Antimafia (Fiction)

Squadra Antimafia (Fiction) 04:29: Cento Vetrine (Soap Opera)

Italia Uno

21:35: Una poltrona per due (Film commedia)

Una poltrona per due (Film commedia) 00:00: Elf (Film commedia)

Elf (Film commedia) 01:55: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione) 02:05: Sport Mediaset – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Trolls World Tour (Film animato)

Trolls World Tour (Film animato) 22:55: Fast & Furious (Film d'azione)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Amore, cucina e curry (Film commedia)

23:10: P.S.: I love you (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: Natale in casa Cupiello (Commedia teatrale)

23:50: Il destino di un principe (Film commedia)

Rai Storia

21:10: a.C d.C. (Documentario)

23:00: Italia. Viaggio nella bellezza (Documentario)

La5

21:10: Il destino sotto l'albero (Film commedia)

23:00: The Royal Saga (Documentario)

La7

21:15: Le avventure di Tintin (Film animato)

23:10: Il destino di un cavaliere (Film fantastico)

La7d

21:30: Quasi famosi (Film commedia)

00:00: The Good Wife (Serie tv)

TV8

21:35: Un Natale con i fiocchi (Film commedia)



23:20: Babbo Natale segreto (Film commedia)

Real Time

21:20: Il castello delle cerimonie (Docureality)

00:10: Vite al limite (Docureality)

Cielo

21:20: Shaolin (Film d'azione)

23:40: Graffiante desiderio (Film erotico)

Nove

21:39: Porgi l'altra guancia (Film d'azione)

23:27: Superfantagenio (Film commedia)

Paramount

19:35: I predatori dell'arca perduta (Film western)

00:00: Chiamatemi Babbo Natale (Film commedia)

Iris

21:14: Trappola di cristallo (Film drammatico)

23:54: Un poliziotto alle elementari (Film commedia)

Dmax

21:25: Uomini di pietra (Documentario)

23:20: La febbre dell'oro – Il tesoro del fiume (Documentario)

Focus

21:15: Universo ai raggi X (Documentario)

23:55: Cose di questo mondo (Documentario)

Top Crime

21:10: Il silenzio dell'acqua (Serie tv)

23:15: Law&Order – Unità Vittime Speciali (Serie tv)