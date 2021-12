Un professore, anticipazioni quinta puntata 6 dicembre: Manuel di nuovo a rischio Le anticipazioni della quinta puntata di Un professore, in onda giovedì 9 dicembre su Rai1. Nel nono e decimo episodio, Dante è sempre più preoccupato per la direzione che suo figlio sta prendendo. Anche Manuel farà i conti con una nuova proposta pericolosa.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quinta puntata di Un professore, in onda giovedì 9 dicembre su Rai1. Gli spettatori potranno assistere al nono e al decimo episodio della fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, intitolati rispettivamente Stuart Mill e Schopenhauer. L'appuntamento con i nuovi episodi è alle ore 21:25 su Rai1.

Un professore, anticipazioni quinta puntata

Le anticipazioni della quinta puntata della fiction Un professore, in onda giovedì 9 dicembre su Rai1. Episodio 9 – Stuart Mill: Dante è molto preoccupato. Simone, infatti, è scappato e il padre teme che possa fare qualche sciocchezza. Intanto, in classe deve spiegare il pensiero di Stuart Mill. Così, porta in aula un alberello e lo usa per fare la sua lezione. Intende, infatti, fare apprendere ai suoi allievi cosa fare perché riescano a sentirsi realizzati e non rischino di buttare alle ortiche le loro vite. Dante si preoccupa anche per Manuel, che è sempre più invischiato in un brutto giro. Così, decide di parlare personalmente con Sbarra, per tentare di convincerlo a lasciare in pace il suo studente, ma l'uomo reagisce molto male.

Sbarra affida a Manuel un altro losco affare

Episodio 10 – Schopenhauer: Dante continua a custodire un segreto che lo porta a essere scontroso con chiunque si imbatta in lui. Non risparmia i lati più spigolosi del suo carattere neanche ad Anita. Insomma, è il momento perfetto per insegnare ai suoi alunni come affrontare il dolore, ispirandosi al pensiero di Schopenhauer. Intanto, Sbarra affida a Manuel un altro losco affare. Dopo avergli dato una pistola, infatti, gli indica un uomo che dovrà tentare di intimidire. Mentre Manuel è di nuovo in pericolo, Simone decide che per il suo compleanno intende rischiare. Organizza nel suo edificio scolastico, una festa clandestina.