Blanca, anticipazioni della quinta puntata del 20 dicembre: la sua vita è in grave pericolo Le anticipazioni della quinta puntata di Blanca. Il nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon va in onda lunedì 20 dicembre alle ore 21:25 su Rai1.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quinta puntata della fiction Blanca, in onda lunedì 20 dicembre su Rai1. Il quinto episodio della serie tv con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon è intitolato Macchie. Blanca sarà sempre più in pericolo, perché qualcuno trama nell'ombra per farle del male. Intanto, Liguori si ritroverà invischiato in un nuovo caso, che in qualche modo lo riguarderà. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1. Ecco i dettagli della puntata, attenzione spoiler.

Blanca, anticipazioni quinta puntata

Le anticipazioni della quinta puntata di Blanca, in onda lunedì 20 dicembre su Rai1. Il quinto episodio è intitolato Macchie. Liguori, ancora una volta, si ritroverà invischiato indirettamente nelle indagini di un caso molto intricato. Si indagherà, infatti, sulla scomparsa di una dottoranda in ingegneria, che in qualche modo è legata al passato dell'ispettore. Molti, infatti, ritengono che il responsabile della scomparsa della donna, sia il petroliere Piccardo, un uomo ricco e potente. In che modo è legato a Liguori? Semplice, a occuparsi delle sue beghe legali è Livia, la mamma dell'Ispettore.

Qualcuno vuole fare del male a Blanca

Il caso della scomparsa della dottoranda in ingegneria, riaprirà i conflitti tra Piccardo e Liguori e di conseguenza scaverà anche un solco nel rapporto tra l'ispettore e sua madre. L'uomo vivrà un momento molto difficile. Intanto, Blanca non ha idea del gravissimo pericolo che sta correndo. C'è qualcuno, infatti, che controlla ogni sua mossa ed è pronto a farle del male. Blanca riuscirà a scoprire di essere sorvegliata? Scoprirà l'identità della persona che aspetta il momento giusto per farle del male? Per conoscere tutti i dettagli di questa nuova e avvincente puntata della fiction Blanca, occorrerà attendere lunedì 20 dicembre e sintonizzarsi alle ore 21:25 su Rai1.