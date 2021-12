Un professore, anticipazioni sesta puntata 16 dicembre: Simone coinvolto in un evento tragico Giovedì 16 dicembre va in onda la sesta puntata de Il Professore. Le anticipazioni dell’11esimo e 12esimo episodio raccontano i guai nei quali Manuel continua ad essere immischiato, mentre Simone sarà travolto da un evento che riporterà alla mente del professore un evento drammatico della sua vita.

A cura di Giulia Turco

Le anticipazioni della sesta puntata di Un professore, in onda giovedì 16 dicembre su Rai 1. Andranno in onda l'undicesimo e il dodicesimo episodio dal titolo, rispettivamente, Rousseau e Nietzsche. Manuel continua ad essere immischiato in brutti guai, mentre il professore è sempre più preoccupato per lui. Dante inoltre si troverà a rivivere un dramma per suo passato per via di un tragico evento che coinvolgerà in prima persona Simone. L'appuntamento la sesta puntata della fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi è alle ore 21:25 su Rai1.

Un professore, anticipazioni 11esimo episodio

Nel corso dell'undicesimo episodio de Il Professore Dante si avvicina ad Anita chiedendole scusa per come l'ha trattata in precedenza. Tuttavia, non è ancora pronto ad aprirsi e a parlare del suo passato, in particolare con Simone. Dopo la festa clandestina che Simone ha deciso di organizzare per il suo compleanno tra le mura dell'edificio scolastico, la scuola resterà inagibile e così il professore coglierà la palla al balzo per portare i suoi alunni al Colosseo, dove li attende un'appassionante lezione su Rousseau. La scelta di infrangere le regole dell'istituto organizzando la festa sarà visto come un atto di libertà o di anarchia?

Un professore, anticipazioni 12esimo episodio

Il dodicesimo episodio de Il Professore svelerà le confidenze di Manuel con il prof. Il ragazzo, coinvolto in un brutto giro, ammette di aver lavorato per Sbarra il quale gli aveva consegnato una pistola con il compito di intimidire un uomo, e confessa che ora è Simone ad essere nei guai, visto che Sbarra gli ha affidato l'incarico di bruciare una libreria. Dante è piuttosto sconvolto da queste rivelazioni e decide così dio confidarle ad Anita, con la quale sente di potersi aprire perché vede in lei un'anima sempre più simile alla sua. Dante inoltre sarà spinto a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita dopo un evento tragico che coinvolge Simone.