Un professore, anticipazioni quarta puntata del 2 dicembre: Simone e Manuel nei guai Le anticipazioni della quarta puntata della fiction Un professore. I nuovi episodi andranno in onda giovedì 2 dicembre, alle ore 21:25 su Rai1.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta puntata di Un professore, in onda giovedì 2 dicembre su Rai1. Gli spettatori assisteranno al settimo e all'ottavo episodio della fiction con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e Nicolas Maupas, intitolati rispettivamente Michel Foucault e Guy Debord. Simone e Manuel saranno nei guai, mentre Monica sarà vittima di uno stalker. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Un professore, anticipazioni quarta puntata

Le anticipazioni della quarta puntata della fiction Un professore, in onda giovedì 2 dicembre alle ore 21:25. Nell'episodio 7, intitolato Michel Foucault, Dante porta i suoi studenti a riflettere su un tema molto importante. Prendendo come spunto il pensiero di Foucault, li spinge a ragionare su ciò che viene percepito come diverso, sulla tendenza a disprezzare ciò che è estraneo e la piaga dell'omologazione, vista come un porto sicuro nel quale rifugiarsi. Dopo la lezione, spera di vedere dei cenni di apertura da parte di Simone nei suoi confronti, ma così non è. Al contrario, il figlio non intende dire nulla sul difficile periodo che sta passando. Anita, però, trova l'auto di Sbarra che Simone ha ridotto in pezzi. Si reca da Dante e, preoccupatissima, lo informa. Ormai è chiaro che Manuel, proprio come Simone, è nei guai.

Monica ricattata da uno stalker, Dante la salva

Le anticipazioni dell'episodio 8, intitolato Guy Debord. La classe è in fermento, perché Dante ha deciso che andranno al museo diretto da Cecilia. Spera, così, di nutrire le menti degli allievi e dare loro nuovi stimoli. Mentre sono al museo, però, un fatto mette fine alla serenità del gruppo. L'ex di Monica, infatti, ha compiuto un gesto vile. Ha reso pubblico sui social un filmato che ritrae la donna in intimità. Ovviamente, la classe si stringe subito attorno a lei e Dante tenta di aiutarla. Il professore, che non si ferma davanti a nulla, riesce a rintracciare l'uomo che perseguita Monica e, dandogli una lezione, lo fa pentire del suo gesto. Infine, impartisce ai suoi allievi una lezione su Guy Debord e la società dello spettacolo.