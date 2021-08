Un posto al sole anticipazioni puntata per puntata, cosa succederà dal 6 al 10 settembre 2021 Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre 2021 in onda su Rai3. Susanna lotterà tra la vita e la morte. Purtroppo le sue condizioni non registreranno alcun miglioramento. L’appuntamento con la soap napoletana è come sempre alle ore 20:45 su Rai3.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Anticipazioni Un posto al sole ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre 2021, verrà concesso ampio spazio a Susanna. Purtroppo le sue condizioni di salute non miglioreranno e la donna lotterà tra la vita e la morte. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 6 settembre 2021

Susanna, dopo l'aggressione, combatte tra la vita e la morte. Continuano le indagini per punire il responsabile della violenza. Fabrizio da una parte raccoglie i frutti di un'ottima campagna pubblicitaria. Dall'altra, sorge l'ennesimo imprevisto che potrebbe portare a un grosso danno per gli affari.

Anticipazioni UPAS di martedì 7 settembre 2021

Renato confida a Niko un segreto che da tempo lo tormenta. Tuttavia, non basta questo a permettergli di risolvere la situazione. Fabrizio deve fare i conti con accese critiche. Marina non sa come aiutarlo. Rossella deve affrontare una situazione decisamente spiacevole, ma trova qualcuno su cui contare.

Leggi anche Un posto al sole anticipazioni puntata per puntata, cosa succederà dal 2 al 6 agosto 2021

Anticipazioni UPAS di mercoledì 8 settembre 2021

Rossella segue il consiglio di Vittorio di lasciarsi andare almeno per una sera. Così facendo, però, si ritrova a essere ancora più confusa di prima. Inoltre, potrebbe avere ormai messo a rischio la sua carriera. Renato confessa di aver visto Susanna la sera dell'aggressione. Il fatto che finalmente abbia deciso di fare la cosa giusta, tuttavia, non lo salva dai sospetti che la sua stessa famiglia nutre su di lui.

Anticipazioni UPAS di giovedì 9 settembre 2021

Le condizioni di Susanna purtroppo non migliorano. Intanto, vengono ascoltati tutti i testimoni. Niko capisce che è arrivato il momento di parlare con Jimmy. Serena non ce la fa più a vedere Filippo e Viviana lavorare insieme. Si confida con Marina. Rossella, in reparto, fa un incontro inaspettato.

Anticipazioni UPAS di venerdì 10 settembre 2021

Filippo e Serena sono ormai sempre più in crisi e la vicinanza di Viviana all'uomo rischia di dare il colpo di grazia a una situazione già fin troppo precaria. Le indagini della polizia sull'aggressione a Susanna portano al primo sospettato. Intanto, problemi in vista per Guido e Alberto.