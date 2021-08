Un posto al sole anticipazioni puntata per puntata, cosa succederà dal 30 agosto al 3 settembre 2021 Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre 2021 in onda su Rai3. Susanna sarà ricoverata dopo avere subito una grave aggressione. Niko avrà il terrore di perdere per sempre la sua ex fidanzata. L’appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre 2021, paura per Susanna. La donna subirà una terribile aggressione, dopo la quale verserà in gravi condizioni di salute. Niko è disperato. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 30 agosto 2021

La dichiarazione di Susanna, manda in crisi Niko. Angela prova a dargli dei consigli. Silvia non ha intenzione di troncare il rapporto con Giancarlo e continua a portare avanti la relazione di nascosto. Jimmy è molto preso da Cristina e non riesce a rendersi conto che i suoi sentimenti non sono del tutto ricambiati.

Anticipazioni UPAS di martedì 31 agosto 2021

Susanna viene aggredita e la notizia getta nella preoccupazione tutti coloro che le vogliono bene. La donna versa in gravi condizioni e Niko è disperato. Teme di perdere per sempre la sua ex fidanzata. Fabrizio ha intenzione di preparare una sorpresa per Alice e Marina, mentre continua a impegnarsi per il rilancio dell'azienda di famiglia.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 1 settembre 2021

Filippo è deciso a sorprendere Viviana. Le condizioni di salute di Susanna continuano a peggiorare. L'ispettore Torre indaga per tentare di comprendere la dinamica e i responsabili dell'accaduto. Ha intenzione di fare tutto il possibile per assicurare i colpevoli alla giustizia.

Anticipazioni UPAS di giovedì 2 settembre 2021

Serena e Irene stanno per rientrare, ma prima fanno un incontro inaspettato. Il profilo dell'aggressore di Susanna si fa sempre più chiaro. Sembra proprio che si tratti di una persona che la giovane conosceva molto bene e che di recente frequentava spesso. Samuel è sempre più giù di morale.

Anticipazioni UPAS di venerdì 3 settembre 2021

Serena è convinta che sia stato Roberto a decidere di assumere Viviana. Quando lo affronta, tuttavia, deve fare i conti con una verità inaspettata. Susanna sta sempre peggio e anche Niko non riesce più a tollerare questa situazione. Samuel si tormenta perché è convinto che Silvia voglia licenziarlo.