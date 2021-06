Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio 2021, ci sarà grande preoccupazione per Filippo, che si prepara a sottoporsi a un delicato intervento. Michele e Silvia, intanto, saranno sempre più in crisi e la donna dovrà scegliere tra il marito e Giancarlo. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 28 giugno 2021

Guido e Mariella tentano di riportare la pace tra Michele e Silvia. Filippo si prepara al delicato intervento chirurgico che dovrà affrontare. Nonostante sia comprensibilmente in apprensione, tenta di non fare preoccupare la sua famiglia. Tuttavia, le persone che lo amano temono che qualcosa possa andare storto.

Anticipazioni UPAS di martedì 29 giugno 2021

Il matrimonio di Michele e Silvia è evidentemente in crisi e Mariella e Guido non sanno che fare per aiutarli. Marina è sempre più assorbita dal lavoro e ciò la porta a trascurare la sua famiglia. Filippo e Serena assicurano a Irene che a papà non succederà nulla. Alberto subisce l'ennesima umiliazione da Barbara.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 30 giugno 2021

Silvia non riesce a rinunciare a Giancarlo. Alberto ha intenzione di intraprendere una causa giudiziaria e chiede aiuto a Niko. Jimmy è preso dal suo album di figurine. Gliene mancano pochissime per completarlo. Così, insieme a Camillo, intraprendere un'avventura per cercarle.

Anticipazioni UPAS di giovedì 1 luglio 2021

Jimmy e Camillo, nel corso della loro avventura, si imbattono in una bulletta. Per Silvia è arrivato il momento di scegliere tra salvare la sua famiglia o vivere la relazione con Giancarlo. Per lei non sarà affatto facile. Manca ormai pochissimo all'intervento di Filippo, prima però l'uomo si concede una follia.

Anticipazioni UPAS di venerdì 2 luglio 2021

Roberto, Serena e tutti gli amici di Filippo si stringono attorno a lui poco prima dell'intervento chirurgico. Silvia dovrà affrontare dei problemi con Giancarlo che la turberanno. Jimmy incontra di nuovo la bambina che fa la bulla con lui. Stavolta proverà ad affrontarla.