Un posto al sole anticipazioni puntata per puntata, cosa succederà dal 26 al 30 luglio 2021 Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 26 a venerdì 30 luglio su Rai 3, svelano che Serena sarà sempre più addolorata per la distanza di Filippo da lei e dalla loro bambina. Anche l’uomo soffre molto e deciderà di fare un ultimo tentativo per riappropriarsi dei suoi ricordi. L’appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 26 luglio 2021

Roberto sta attraversando un periodo molto difficile: da una parte il figlio Filippo continua a stare male, dall'altra Marina è sempre più decisa a lasciare Napoli. Silvia si prende del tempo per fare chiarezza nei suoi sentimenti. Ritiene sia arrivato il momento di avere un serio confronto con Michele.

Anticipazioni UPAS di martedì 27 luglio 2021

Serena soffre molto per le condizioni di Filippo e la sua distanza da lei e dalla loro bambina. Marina nota un comportamento molto strano da parte di Fabrizio e decide di tentare di scoprire cosa stia nascondendo. Pietro, dopo essere stato aggredito da due delinquenti, sente crescere in sé con ancora più forza il desiderio di vendetta.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 28 luglio 2021

Marina tenta di dare dei consigli a Fabrizio, ma lui decide di ignorarli. Ritiene di poter risollevare le sorti del pastificio da solo. Ferri e Filippo dovranno far fronte a un'emergenza decisamente grave. Patrizio sorprende Clara prendendo una decisione molto importante che riguarda la loro relazione.

Anticipazioni UPAS di giovedì 29 luglio 2021

Raffaele e Franco soccorrono Guido che è stato aggredito. L'uomo si rende conto che non è più in possesso della pistola d'ordinanza. Roberto e Filippo continuano a incontrare un ostacolo dietro l'altro. I due si trovano coinvolti in una vera e propria corsa contro il tempo.

Anticipazioni UPAS di venerdì 30 luglio 2021

Speranza si sente molto attratta da Vittorio, ma è anche colpita dal modo galante in cui Samuel si relaziona con lei. Per lei è arrivato il momento di decidere a chi di loro dedicarsi. Filippo soffre quanto Serena per la perdita di memoria. Così, decide di fare un ultimo tentativo.