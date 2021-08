Un posto al sole anticipazioni puntata per puntata, cosa succederà dal 23 al 27 agosto 2021 Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 23 agosto a venerdì 27 agosto 2021 sempre in onda su Rai3. Ecco cosa succederà: Alberto farà una dichiarazione inaspettata nei confronti di Clara mentre Silvia rientrerà a Napoli dopo un viaggio con suo marito Michele e ad attenderla ci sarà qualcuno. L’appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 23 agosto 2021

Patrizio rischia di provocare brutte conseguenze al piccolo Federico Palladini. L’arrivo di una mail inaspettata di Viviana Carlino manda in crisi Filippo. Fabrizio è impegnato nella realizzazione dello spot pubblicitario della pasta Rosato; Marina si prepara a ricevere una piacevole visita.

Anticipazioni UPAS di martedì 24 agosto 2021

L'incidente di Federico ha delle conseguenze sul rapporto fra Patrizio e i suoi genitori e nella relazione fra lui e Clara e sul rapporto fra la ragazza e Alberto. Filippo non sa se raggiungere Serena e Irene e non sa se rispondere a Viviana. La realizzazione per lo spot della pasta Rosato si rivela pieno di sorprese e di tensioni.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 25 agosto 2021

Raffaele e Ornella lanciano un segnale di apertura verso Clara e Patrizio, Alberto spiazza la ex con un colpo a sorpresa. Serena è ancora in vacanza con Irene, il marito è ancora colpito da Viviana. Fabrizio reagisce male quando scopre il video di backstage dello spot della pasta Rosato: lo ha pubblicato Alice.

Anticipazioni UPAS di giovedì 26 agosto 2021

Oggi Un posto al sole non dovrebbe andare in onda: sarebbe previsto doppio episodio al venerdì 27 agosto 2021.

Anticipazioni UPAS di venerdì 27 agosto 2021

Terminate le vacanze con Michele, Silvia fa ritorno a Napoli. Ad aspettarla c'è Giancarlo. La dichiarazione di Alberto ha messo in crisi Clara; Patrizio è sempre più convinto a impegnarsi con lei. Jimmy pensa a Cristina, Bianca affronta un momento di difficoltà. Renato accresce il suo rancore per Susanna. La ragazza si trova faccia a faccia con Niko. Silvia, divisa fra Michele e Giancarlo, si confida con Mariella, l'amica però adesso si trova in una posizione scomoda.