Un posto al sole anticipazioni puntata per puntata, cosa succederà dal 13 al 17 settembre 2021 Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre 2021 in onda su Rai3. Niko vorrebbe andare a fare visita a Susanna, ma gli verrà impedito. I sospetti della polizia cadranno su Renato. È davvero lui il responsabile della violenza subita da Susanna? L’appuntamento con la soap napoletana è come sempre alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 13 settembre 2021

Il rapporto tra Filippo e Serena è sempre più in bilico. L'arrivo di Viviana, ovviamente, non fa che rendere la crisi sempre più insanabile. L'uomo è combattuto tra l'attrazione che prova per Viviana e il desiderio di riunire la famiglia con Serena. Intanto, procedono le indagini sulla violenza subita da Susanna. I sospetti si concentrano su Renato, che è sempre più fragile.

Anticipazioni UPAS di martedì 14 settembre 2021

Renato è disperato. Si rivolge a Niko e gli chiede di aiutarlo a scegliere la persona giusta per difenderlo. Non tutti ritengono che Renato sia innocente. Filippo confida al suo terapeuta perché sente di non poter tornare con Serena. Rossella incontra per caso Riccardo.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 15 settembre 2021

Niko vorrebbe andare a trovare Susanna in ospedale, ma gli viene vietato di incontrarla. Così, il giovane vorrebbe avere un confronto con Adele per provare ad ottenere l'opportunità di incontrare Susanna. L'affascinante Riccardo, intanto, porta scompiglio a lavoro.

Anticipazioni UPAS di giovedì 16 settembre 2021

Fabrizio continua a essere preso di mira dagli hater e deve fare i conti con la diffamazione che ne consegue. Silvia non sa che fare. Da una parte non può negare l'amore che la lega a Michele. Dall'altra, però, non può nascondere l'attrazione che, invece, sente per Giancarlo.

Anticipazioni UPAS di venerdì 17 settembre 2021

Per Renato è arrivato il momento dell'interrogatorio. Giulia tenta di tenere Manlio lontano da Adele. Ritiene che l'uomo abbia una pessima influenza su di lei e possa manipolarlo. Fabrizio sorprende Marina mostrando dei lati aggressivi del suo carattere. La campagna d'odio di cui è vittima, comincia ad avere i suoi effetti.