Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 14 giugno a venerdì 18 giugno 2021, Roberto tenta di convincere Marina a fidarsi di Lara ma senza successo. Intanto, Pietro è completamente fuori controllo. Continua la battaglia di Raffaele contro il drone di Renato. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 14 giugno 2021

Pietro ha ormai scoperto che Lara fa il doppio gioco. L'uomo decide di fare un gesto estremo. Serena e Filippo sono al settimo cielo. Hanno scoperto il sesso del bebè che aspettano. Silvia riflette sull'interesse sempre maggiore che prova per Giancarlo. Tra di loro sta per nascere un sentimento e la cosa spaventa la donna.

Anticipazioni UPAS di martedì 15 giugno 2021

Pietro è ormai fuori controllo. Roberto si accorge del silenzio di Lara e intuisce subito che c'è sotto qualcosa. Mariella non è più felice con Guido. L'insoddisfazione continua a serpeggiare tra di loro, mettendoli in crisi. Speranza ha preso la sua decisione. La donna ha deciso che darà una possibilità a Samuel.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 16 giugno 2021

Roberto tenta di convincere Marina a fidarsi di Lara. Ad attendere i due, però, ci sono importanti colpi di scena. Alberto spera finalmente di avere davanti a sé il futuro che ha sempre sognato. Tuttavia, dovrà fare i conti con una cocente delusione. Alberto dovrà affrontare un momento di grande tensione. Riuscirà a non perdere la calma?

Anticipazioni UPAS di giovedì 17 giugno 2021

Lara non vede l'ora di riappropriarsi del suo computer che contiene i file con i quali potrà ricattare Menkov. Nonostante le rassicurazioni di Roberto, Marina continua a non fidarsi di Lara. Per Alberto, la strada si fa sempre più in salita. È un momento davvero difficile per lui. Raffaele continua la sua battaglia contro il drone di Renato.

Anticipazioni UPAS di venerdì 18 giugno 2021

Marina, che non ha mai creduto nella buonafede di Lara, riesce a smascherarla. Lara, nonostante tutto, continua a sperare che Roberto possa schierarsi dalla sua parte. Clara incontra Alberto e prende atto del momento che sta attraversando. Ai suoi occhi si presenta un uomo apparentemente più consapevole. Raffaele è pronto a tutto pur di liberarsi del drone di Renato.