Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 12 luglio a venerdì 16 luglio 2021, Filippo tornerà a casa. Così, scoprirà di avere una figlia. Serena, intanto, è sempre più esausta. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 12 luglio 2021

Serena tenta in tutti i modi di fare tornare la memoria a Filippo. Tuttavia, non ha successo. Rossella è ormai a un passo dalla laurea. La donna ha deciso che non festeggerà quel traguardo faticosamente raggiunto. Le cose, però, potrebbero andare in modo diverso.

Anticipazioni UPAS di martedì 13 luglio 2021

Marina comprende il difficile momento che Roberto sta vivendo e prova a dargli un po' di conforto. Il suo tentativo di stare vicino all'uomo, però, potrebbe portare a delle conseguenze completamente inaspettate. Ornella si ritaglia del tempo per aiutare Filippo a recuperare la memoria.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 14 luglio 2021

Serena aiuta Filippo a vivere con il giusto equilibrio il momento del ritorno a casa. Tuttavia, l'imprevisto è dietro l'angolo e un dettaglio che la donna ha sbadatamente trascurato, suscita la reazione di Filippo. Michele e Silvia, alla festa di laurea di Rossella, sembrano di nuovo molto uniti.

Anticipazioni UPAS di giovedì 15 luglio 2021

Filippo scopre di avere una figlia e questo genera in lui una profonda crisi. Serena è sfinita. Non sa come gestire questa terribile situazione. Patrizio, intanto, prende una importante decisione. Non ha più intenzione di vivere nell'ombra la relazione con Clara. Jimmy continua ad affrontare mille difficoltà.

Anticipazioni UPAS di venerdì 16 luglio 2021

Serena continua a tentare di stimolare la memoria di Filippo, ma ancora una volta è un buco nell'acqua. Raffaele ha un confronto con Federico. Gli spiega che potrebbe rivelarsi rischioso per lui sbilanciarsi troppo con Clara e lo invita a fare chiarezza nei suoi sentimenti. Franco dà dei consigli a Jimmy su come difendersi dai bulli.