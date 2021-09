Un posto al sole, anticipazioni dal 27 settembre all’1 ottobre: cosa succederà puntata per puntata Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre 2021 in onda su Rai3. Le indagini sulla violenza subita da Susanna sono ormai vicine a una svolta. Emergono, infatti, nuovi importanti indizi. L’appuntamento con la soap napoletana è come sempre alle ore 20:45 su Rai3.

Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre 2021, si continuerà a parlare della violenza subita da Susanna. Emergeranno nuovi sospettati e il caso sembrerà essere sempre più vicino a una svolta. Intanto, Serena mette alle strette Filippo. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 27 settembre 2021

Niko ritiene che Mauro possa essere il responsabile della violenza subita da Susanna. Fa tutto il possibile perché la polizia si concentri su di lui. Manlio, intanto, telefona a Giulia e le confida di sapere il nome dell'autore dell'aggressione. Filippo continua a essere attratto da Viviana, che gli trasmette serenità e leggerezza. Tuttavia, non può trascurare i suoi impegni di genitore. Serena gli chiede di prendere una decisione.

Anticipazioni UPAS di martedì 28 settembre 2021

Niko ascolta le considerazioni di Manlio e prova a indagare nella direzione da lui indicata. Serena, intanto, è sempre più devastata. Ormai si rende contro che lei e Filippo sono diventati quasi due estranei. Per quanto lei stia lottando, sembra non essere in grado di colmare il vuoto che si è instaurato tra di loro. Decide di chiedere consiglio a una persona di cui si fida ciecamente.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 29 settembre 2021

Pasquale si vede costretto a raccontare a Niko, tutti i dettagli di quanto accaduto tra lui e Susanna. Intanto, i sospetti si concentrano verso un altro uomo. Marina dà dei preziosi consigli a Serena su come gestire il suo rapporto con Filippo e lei decide di seguirli. Guido, preda della gelosia nei confronti di Alberto, dice cose che potrebbero causare gravi conseguenze.

Anticipazioni UPAS di giovedì 30 settembre 2021

Mauro sembra ormai essere il principale sospettato per quanto accaduto a Susanna. Emerge, tuttavia, un indizio che potrebbe portare la polizia su un'altra pista. Alberto sembra essere riuscito a portare a termine con successo la trattativa con l'agenzia di assicurazione. Il risarcimento per Guido potrebbe essere vicino.

Anticipazioni UPAS di venerdì 1 ottobre 2021

Niko e Franco si recano dalla polizia e rivelano tutti i dettagli che hanno appreso sull'aggressione di Susanna. Renato può tirare un sospiro di sollievo. Marina intende far sentire la sua vicinanza a Fabrizio, ma il Pastificio è ormai vicino al fallimento e ciò rende Fabrizio furioso e pericoloso.