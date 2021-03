Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 22 marzo 2021 a venerdì 26 marzo 2021, Filippo accuserà un continuo e forte mal di testa, che si rivelerà un grave problema di salute. Rossella tenterà di riprendere a studiare, dopo il tradimento di Patrizio che l'ha sconvolta. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Puntata di lunedì 22 marzo 2021

Filippo è afflitto da un continuo mal di testa ma non se ne preoccupa più di tanto. Rossella non riesce a credere che Patrizio l'abbia tradita. È affranta e sconvolta e non riesce più a studiare. Silvia e Michele tentano in tutti i modi di farla riprendere. Cerruti continua ad avere una sorta di ansia da prestazione nei confronti dei Sarti. Guido e Mariella ormai faticano a sopportare la situazione.

Puntata di martedì 23 marzo 2021

Per Filippo e Serena il cammino è sempre in salita. Quando finalmente sembrano trovare la serenità, sfugge loro per l'ennesima volta. Michele e Silvia spiegano a Rossella che non deve mettere a rischio il suo futuro per una delusione amorosa. Guido e Mariella, intanto, devono fare i conti con Bice e Sasà, che li coinvolgono nei loro sotterfugi.

Puntata di mercoledì 24 marzo 2021

Filippo deve sottoporsi ad alcuni esami clinici, per capire da cosa sia generato il continuo mal di testa. Rossella ritrova la voglia di studiare dopo avere appreso del tradimento di Patrizio. Tuttavia, ormai i tempi sono strettissimi e la giovane potrebbe non riuscire a consegnare la tesi in tempo. Rossella mette tutta se stessa in questa sfida.

Puntata di giovedì 25 marzo 2021

Tra Patrizia e Rossella sembra non ci sia alcuna possibilità di recuperare il loro rapporto. Rossella è devastata dall'accaduto e non intende perdonarlo. Susanna si riavvicina a Niko. I due sembrano avere ritrovato un po' di complicità. Anche Silvia sembra procedere a passo spedito verso una riconciliazione con Michele.

Puntata di venerdì 26 marzo 2021

Franco è alle prese con il suo nuovo lavoro di addetto alla sicurezza. Filippo, dopo avere ottenuto i risultati degli esami, deve prendere una importante decisione. Un imprevisto manda all'aria il pranzo tra Cerruti, Cotugno, Bruno e Morgana.