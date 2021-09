Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 settembre: cosa succederà puntata per puntata Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre 2021 in onda su Rai3. Si fa sempre più chiara la dinamica dell’aggressione che ha ridotto Susanna in coma. La verità sembra essere vicina. L’appuntamento con la soap napoletana è come sempre alle ore 20:45 su Rai3.

A cura di Daniela Seclì

Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre 2021, Susanna è ancora in coma. La verità sulla dinamica dell'aggressione, però, sembra sempre più vicina. Intanto, Filippo non riesce ad allontanarsi da Viviana. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 20 settembre 2021

Susanna è in coma. Renato continua a essere il principale sospettato della violenza subita dalla donna. Michele è sempre più preso dagli impegni legati all'uscita del suo libro. Così, per Silvia è facilissimo continuare a frequentare anche Giancarlo. Mariella e Guido ricevono un aiuto inatteso.

Anticipazioni UPAS di martedì 21 settembre 2021

Niko inizia a indagare sul caso di Susanna per tentare di scagionare Renato. Giulia, intanto, si offre di aiutare Adele. Silvia si barcamena tra la relazione clandestina con Giancarlo e il rapporto con Michele. Marinella e Guido ragionano su chi scegliere perché si occupi delle loro beghe legali.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 22 settembre 2021

Franco scopre qualcosa che potrebbe cambiare il corso delle indagini sull'aggressione subita da Susanna. Silvia si dedica alla frequentazione di Giancarlo. Così, le passa di mente che aveva preso un impegno con Michele. Guido si affida alla consulenza legale di Alberto.

Anticipazioni UPAS di giovedì 23 settembre 2021

Adele inizia a sospettare che Mauro abbia a che fare con quanto accaduto a Susanna. Serena scopre che Viviana è ancora in contatto con Filippo. La cosa, ovviamente, genera in lei grande amarezza. Roberto tenta di riavvicinarsi a Marina. A dargli la scusa giusta per approcciarla, un imprevisto.

Anticipazioni UPAS di venerdì 24 settembre 2021

Adele non sa se dire tutto ciò che sa di Mauro. Manlio, intanto, solleva sospetti su un'altra persona che potrebbe aver fatto del male a Susanna. Serena scopre che Filippo e Viviana si sentono continuamente. Sta molto male e spiega a Marina di non riuscire ad andare avanti così. All'orizzonte sembra esserci una nuova lite con Filippo.