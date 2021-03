Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 15 marzo 2021 a venerdì 19 marzo 2021, Rossella scoprirà che Patrizio l'ha tradita con Clara. In preda alla sofferenza, comincerà a trascurare gli studi. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Puntata di lunedì 15 marzo 2021

Silvia sarà costretta a confrontarsi con Michele. Alberto prova a riconquistare Clara, ma anche Patrizio soffre per la donna. Cotugno accetta una sfida bizzarra. Si propone, infatti, di dare lezioni di buone maniere a Cerruti. Franco ha trovato un nuovo lavoro. Ferri, infatti, gli chiede di lavorare ai Cantieri e lui accetta la proposta.

Puntata di martedì 16 marzo 2021

Patrizio, in preda ai sentimenti che prova per Clara, litiga con lei. I due non sanno che qualcuno sta assistendo alla scena e potrebbe intuire che tra loro c'è qualcosa. Gli operai non sono affatto contenti dell'arrivo di Franco. Tra loro cresce la tensione. Cerruti vorrebbe tanto stupire i fratelli Sarti e si ingegna per riuscirci.

Puntata di mercoledì 17 marzo 2021

Silvia vorrebbe ricucire il rapporto con Michele. Ci tiene a riguadagnare la sua stima. Ilaria tenta in tutti i modo di creare una crisi tra Patrizio e Rossella. Tra loro la situazione è già appesa a un filo per via dei sentimenti che Patrizio prova per Clara. Bice combina l'ennesimo guaio. Una sua decisione causerà la tensione di Salvatore.

Puntata di giovedì 18 marzo 2021

Ilaria sa tutto di Patrizio e Clara e ovviamente non perde tempo. Lo rivela subito a Rossella, che decide di affrontare il fidanzato per sapere tutta la verità. Tra Susanna e Niko, le cose iniziano ad andare per il verso giusto, ma una proposta improvvisa potrebbe cambiare tutto di nuovo. Irene pensa a una sorpresa da preparare per la festa del papà.

Puntata venerdì 19 marzo 2021

Irene organizza con Bianca e Jimmy una caccia al tesoro. Filippo, intanto, si scioglierà dopo aver ricevuto una bellissima quanto inaspettata sorpresa. Rossella è ferita dopo avere appreso del tradimento di Patrizio. Non riesce più a concentrarsi sugli studi. Potrebbe compromettere così tutto il suo lavoro sulla tesi.