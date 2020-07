Le anticipazioni della soap Un posto al sole, relative agli episodi in onda da lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio, svelano che il boss Tregara continuerà a nascondersi. Nicotera metterà sotto torchio Alberto, che sarà sempre più confuso. Da una parte vorrebbe dire tutta la verità, dall'altra teme di mettere a rischio la sua vita. L'appuntamento è alle ore 20:45 su Rai3.

Lunedì 20 luglio

Filippo si impegna per ridare serenità alla figlia Irene. La crisi tra Eugenio e Viola, intanto, si fa sempre più insanabile. Mentre gli abitanti del palazzo si concedono un pranzo in cortile, Clara e Alberto decidono di unirsi a loro. Patrizio non può fare a meno di notare quanto la ragazza sia affascinante.

Martedì 21 luglio

Marina non sa come placare la tensione tra Fabrizio e Roberto. Così, decide di fare una proposta a Ferri che però potrebbe rivelarsi un passo falso. Angela spera di ridare il sorriso a Viola, dandole un regalo per il suo compleanno. La reazione, tuttavia, non sarà quella sperata.

Mercoledì 22 luglio

Viola si prepara a riprendere il suo vecchio lavoro. Tuttavia, incontrerà prima una vecchia conoscenza. Roberto e Filippo la pensano in modo diametralmente opposto circa i Cantieri. Il primo, infatti, vorrebbe fare saltare l'accordo. Il boss Tregara continua a restarsene nascosto. Le cose per Alberto si mettono male.

Giovedì 23 luglio

Nicotera mette sotto torchio Alberto. È deciso a ottenere maggiori informazioni su Tregara. Alberto non sa che fare. Se dicesse tutta la verità al magistrato, rischierebbe la vita. Filippo vorrebbe che Serena si schierasse dalla sua parte nella sua battaglia contro il padre, ma la donna non sa che fare. Nel giorno del compleanno di Viola, la famiglia della ragazza le dimostrerà tutto il suo amore.

Venerdì 24 luglio

Patrizio è sempre più affascinato da Clara e non fa niente per nasconderlo. Alberto, intanto, è messo sempre di più sotto pressione da Nicotera. Marina è sinceramente dispiaciuta per i continui scontri tra Roberto e Filippo.