Tu Sì Que Vales stravince al sabato sera, Milly Carlucci insegue con Ballando con le Stelle Si amplia la forbice che divide gli ascolti dello show di Canale 5 e quello di Rai1. Se con la prima puntata di tre settimane fa si parlava di un divario di pochi decimali, sabato 6 novembre il distacco tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle è di oltre 7 punti di share, con il programma di Rai1 costretto a inseguire.

A cura di Andrea Parrella

Aumenta il divario tra Ballando con le Stelle e Tú sí Que Vales. I due show del sabato sera ripropongono la consueta sfida di ascolti e alla terza settimana di confronto la forbice tra lo show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e quello di Rai1 affidato a Milly Carlucci si amplia. Il programma più visto della serata è proprio Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.43 alle 24.54, che ha raccolto davanti al video 4.639.000 spettatori pari al 27.9% di share.

Milly Carlucci insegue Maria De Filippi

Lo show di Rai1 ha conquistato 3.653.000 spettatori pari al 20.5% di share, un risultato che Carlucci può considerare positivo nonostante due settimane fa le due trasmissioni di punta delle ammiraglie Rai e Mediaset fossero distanti di pochi decimali e oggi ammonta a oltre 7 punti di share.

Gli ascolti delle altre reti

Si prosegue con Rai2, dove è andato in onda S.W.A.T., seguito da 1.030.000 spettatori (4.7% di share). Su Rai3 è andato in onda il film Indovina chi Viene a Cena che ha raccolto davanti al televisore 1.017.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%, entre su Italia 1 cono tornati I Simpson, che hanno raccolto l'attenzione di 540.000 spettatori, corrispondenti al 2.6% di share. Si prosegue con Rete4 che ha proposto al pubblico un sabato sera in compagnia di Agente 007 – L’Uomo dalla Pistola d’Oro, film che ha totalizzato un ascolto medio pari a 510.000 spettatori, corrispondenti al 2.7% di share. Su La7 è andata in onda la serie Versailles che invece ha registrato 235.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Si prosegue ancora con Tv8 e 4 Ristoranti che ha raccolto 345.000 spettatori corrispondenti all’1.6% di share. Su Nove è andato in onda lo speciale dal titolo Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante che ha raccolto 291.000 spettatori, corrispondenti all’1.4% di share.