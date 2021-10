Ottimi ascolti sia per Ballando con le stelle che per Tu sì que vales, che vince la sfida del sabato Continua la sfida televisiva del sabato sera che vede confrontarsi due delle corazzate di Rai e Mediaset che schierano rispettivamente “Ballando con le stelle”, programma condotto da Milly Carlucci e “Tu sì que vales” che vince la sfida del sabato sera nonostante entrambi si mantengano su numeri importanti.

Continua la sfida televisiva del sabato sera che vede confrontarsi due delle corazzate di Rai e Mediaset che schierano rispettivamente "Ballando con le stelle", programma condotto da Milly Carlucci e "Tu sì que vales" programma condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con una giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi (più Sabrina Ferilli per quella popolare). E benché i risultati diano vantaggio alla seconda, il divario tra i due è sempre costante e la platea di pubblico ampia, con una superiorità più netta in termini di media di spettatori, ma che si riduce guardando ai numeri dello share (che dipende, però, anche da altri fattori).

Nella serata di sabato 23 ottobre, quindi, ad aggiudicarsi gli ascolti è stato ancora una volta Tu sì que vales con una media di 4.227.000 spettatori – che hanno anche potuto sorridere col siparietto dei giudici caduti a seguito di una prova – con uno share del 23.8% (il segmento finale Buonanotte di 6 minuti a 1.510.000 e il 20.4%), mentre per quanto riguarda il programma di Rai 1 che ha in giuria Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, diretti da Carolyn Smith ha raccolto davanti allo schermo una media di 3.716.000 spettatori pari al 22.3% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista dalle 20:43 alle 21:56 a 4.336.000 e il 19.8%).

Il resto della programmazione televisiva ha visto S.W.A.T., su Rai2, totalizzare 942.000 spettatori col 4.3% di share e Clarice 375.000 spettatori col 2%, mentre su Su Italia1 "La bella e la bestia" ha tenuto davanti allo schermo 969.000 spettatori col 4.7%. Su Rai3 Presadiretta ha interessato circa 1.038.000 spettatori con il 5.4% di share, su Rete4 Agente 007 – Una cascata di diamanti ha chiuso con 564.000 spettatori e il 2.9% di share, su La7 Versailles ha totalizzato 257.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 Million Dollar Baby ha fatto segnare 251.000 spettatori (1.3%), mentre sul Nove Casamonica – La Resa dei Conti ha chiuso con 288.000 spettatori e l'1.4% di share.