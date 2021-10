Giudici di Tu sì que vales cadono e rischiano grosso, Sabrina Ferilli: “Potevamo romperci la testa” Nella puntata di Tu sì que vales trasmessa sabato 23 ottobre, i giudici Teo Mammucari, Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Rudy Zerbi hanno rischiato di farsi male. Durante un numero, infatti, sono caduti rovinosamente. Ferilli non si è contenuta: “Te l’ho detto che ci facevamo male. Dovete dare retta a me che sono l’unica ad avere un briciolo di cervello in questo gruppo di matti. Ci potevamo sfasciare la testa”.

Nella puntata di Tu sì que vales di sabato 23 ottobre, ennesimo scherzo a Sabrina Ferilli. Ma andiamo con ordine. Improvvisamente si è sentito un botto e le luci nello studio si sono spente. L'attrice ha esclamato impaurita: "Porca l'oca zozza. Guarda che finisce che ci facciamo male". Quando è tornata l'illuminazione, accanto alla giurata c'era un uomo con un mantello nero e una maschera azzurra.

Sabrina Ferilli minaccia di prendere a calci il concorrente

Maria De Filippi ha invitato Sabrina Ferilli a salutare l'uomo, ma lei ha replicato: "Non me ne frega un caz** di salutare questa gente qua". Intanto, il misterioso concorrente ha preso la parola: "Tra di voi c'è un anello debole e sei tu Sabrina. Hai il complesso della CDS". Pronta la risposta di Ferilli: "Fatti i caz** tuoi, cos'è la CDS?". Secondo l'uomo misterioso è il "complesso della donna sfiduciata". L'attrice ha confidato a Maria De Filippi di non essere più disposta ad accettare scherzi:

"Io ti dico una cosa, per ora sono stata educata, se mi fai fare male o c’è una scossa, io do un calcio nello stomaco a questo signore. Ora te l'ho detto".

La catena non regge e i giudici cadono

Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, poi, si sono seduti su quattro sgabelli presenti al centro dello studio. Gerry Scotti è stato risparmiato per via dei suoi problemi al ginocchio. I giudici hanno formato una catena con le mani. Poi Maria De Filippi si è sdraiata sulle gambe di Sabrina Ferilli, Zerbi sulle gambe di Maria e Teo Mammucari su quelle di Rudy. Teo, tuttavia, ha protestato: "Rudy sento il tuo pisello". Poi vedendo Ferilli sdraiata sulle sue gambe, ha ironizzato: "Fammi pensare a mia nonna che è morta o sono rovinato".

A Gerry Scotti è stato affidato il compito di sfilare gli sgabelli, ma Sabrina non è apparsa convinta: "Sganciamoci da questa stron**ta che ci facciamo male davvero". Non si sbagliava. Infatti, sono caduti tutti rovinosamente a terra a gambe all'aria. Sabrina Ferilli non si è più contenuta:

"Mortacci tua. Te l'ho detto che ci facevamo male. Dovete dare retta a me che sono l'unica ad avere un briciolo di cervello in questo gruppo di matti. Ci potevamo sfasciare la testa".

Quando, a chiusura del numero, si sono spente di nuovo le luci, la giudice popolare ha voluto usare Maria De Filippi come scudo: "Così muori prima tu".