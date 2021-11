Tu sì que vales vince di un milione la sfida degli ascolti con Ballando con le stelle Si mantengono costanti le distanze tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle, con il programma di Canale 5 che tiene un milione di spettatori di vantaggio.

A cura di Redazione Spettacolo

Si mantengono costanti le distanze tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle, con il programma di Canale 5 che mantiene un milione di spettatori di vantaggio e circa sette punti di share su quello di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Il programma condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara con Maria De Filippi, infatti, era arrivato alla semifinale, e nella puntata ha deciso i dieci finalisti che si sfideranno per portare a casa il titolo: una sfida che sarà tra Alessandro Parabiaghi, Sadeck, il Duo Rokashkovs, Gaggi, Manuel e Francesco, il Duo Noar, Samuele, Mat e Mym, Cristian, i Solasta e Jonathan. Il programma Mediaset ha chiuso la serata con una media di 4.676.000 telespettatori e uno share di 27,47%.

Ballando con le stelle sopra i 3.5 milioni

Su Rai1, intanto, andava in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, dopo la settimana di polemiche tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, questa volta l'attenzione oltre che sul cantante è stata sul bacio tra Arisa e il ballerino Vito Coppola. Il programma di Milly Carlucci conferma il suo pubblico, anche qui fedelissimo, con una media di 4.490.000 telespettatori e share 19,99% per Ballando… tutti in pista che è sceso per il programma, quando è cominciato anche Tu sì que vales, portandolo a circa 3.607.000 di spettatori con una media del 20,75% di share, che non scalfisce il dominio del programma di Canale 5.

Il resto della programmazione tv

Il resto della programmazione ha visto il quasi milione delle semifinali degli ATP finals che tocca gli 887.000 telespettatori con uno share del 4,24% mentre su Rai 3 "Sapiens, un solo pianeta" è il terzo programma più visto della serata con 999.000 di spettatori e uno share del 5,05%. Su Italia 1 il ritorno dei Simpson in prima serata ha totalizzato una 515.000 spettatori col 2.4% di share mentre "Moonraker – Operazione Spazio" su Rete4 ha chiuso con una media di 466.000 spettatori con il 2.4% di share. Su La7 "Versailles" ha tenuto davanti allo schermo 272.000 spettatori con uno share dell’1.5%, su Tv8 "Tutti Insieme per Natale" ha raccolto 251.000 spettatori con l’1.2% mentre su Nove "Una Famiglia Scomparsa – Il Caso Carretta" ha totalizzato 312.000 spettatori e l’1.5% di share.