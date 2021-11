Tu sì que vales 2021, ecco chi sono i dieci finalisti L’ultima puntata dell’edizione 2021 di “Tu sì que vales” va in onda sabato 27 novembre. A contendersi la finale saranno dieci concorrenti, che si sono esibiti nelle varie puntate. Ecco chi sono i finalisti.

A cura di Ilaria Costabile

La prossima puntata di Tu sì que vales, nonché l'ultima di questa edizione, andrà in onda sabato 27 novembre, quando si decreterà il vincitore di quest'anno. Tanti i talenti che si sono presentati nel corso delle undici puntate dello show e hanno provato ad ottenere il benestare dei giudici, mostrando le loro abilità in performance di alto livello: dal ballo al canto, dalle acrobazie alle prove di forza, non è mancato davvero nulla in questa edizione. I concorrenti che, però, hanno davvero conquistato il cuore dei giudici sono dieci, ed ecco chi sono.

Come si arriva in finale

Come ogni anno la trasmissione si svolge in modo che tutte le performance vengano presentate di puntata in puntata e valutando non solo le votazioni dei giudici, ma guardando anche alla percentuale assegnata dalla giuria popolare, ogni concorrente guadagna un punteggio che gli consente di contendersi un posto nella finale. In alcuni casi, però, è possibile che un'esibizione venga premiata dai giudici che la portano direttamente in finale. Questo succede quando tutti loro Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi si affiancano al performer che si trova centro del palcoscenico. Quest'anno è accaduto più di una sola volta.

I finalisti di Tu sì que vales 2021

I concorrenti che quest'anno si contenderanno il premio da centomila euro e che saranno premiati direttamente dal pubblico a casa, che avrà la possibilità per la prima volta dopo undici settimane di partecipare attivamente alla trasmissione servendosi del televoto sono: Alessandro Parabiaghi un giovane e talentuoso illusionista, Sadeck, che insieme al suo incredibile corpo di ballo ha conquistato il cuore dei giudici; il Duo Rokashkovs dei bravissimi acrobati e ballerini le cui coreografie non possono non catturare chi li guarda; Gaggi, Manuel e Francesco tre bravissimi atleti che lavorano con la forza e la precisione del loro corpo; il Duo Noar dei bravissimi acrobati che si sono distinti in un numero dai volteggi mozzafiato; Samuele che con la sua motocicletta è in grado di compiere dei salti a vertiginosi, Mat e Mym con le loro vorticose performance sui pattini, Cristian un giovanissimo appassionato di corda capace di saltarla ad incredibile velocità, i Solasta un gruppo di talenti versatili ed emozionanti; Jonathan con la sua performance da lasciare col fiato sospeso.