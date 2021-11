Tu sì que vales, quando va in onda la finale Dopo undici puntate anche Tu Sì Que Vales si avvicina alla finale. L’ultimo appuntamento con lo show di Canale 5 è previsto per sabato 27 novembre in prima serata.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi di punta di Canale 5 c'è "Tu sì que vales", lo show che permette a chiunque lo desidera di portare in scena il proprio talento, in qualsiasi disciplina. Anche in questa edizione la trasmissione ha conquistato l'attenzione del pubblico, che infatti ha premiato lo show con ottimi ascolti. Andato in onda per ben undici puntate si avvicina ormai alla conclusione e, infatti, l'ultima puntata è prevista per sabato 27 novembre in prima serata. Nell'ultimo appuntamento si scoprirà chi, tra i tanti talenti esibitisi, vincerà il titolo e il montepremi di 100mila euro.

La finale di Tu Sì Que Vales

Conduttori e giuria si ritroveranno ancora una volta insieme per decidere chi sarà il concorrente meritevole del titolo di vincitore e del premio che ne consegue. Tante le performance che hanno entusiasmato i giudici e il pubblico presente in studio capitanato da Sabrina Ferilli, che in quanto guida della giuria popolare rappresenta effettivamente il quinto giudice del talent, dopo Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Ognuno di loro in queste undici puntate di Tu Si Que Vales si è immolato per la riuscita di alcuni numeri, dando vita anche a siparietti esilaranti e divertenti.

La gara della Scuderia di Gerry Scotti

Gli appassionati della trasmissione sanno che parallelamente alla gara ufficiale se ne svolge un'altra che è quella della ormai iconica Scuderia di Gerry Scotti. Il conduttore di Canale 5 ha dato spazio a quei talenti "incompresi", regalandogli un torneo apposito in cui mostrare le loro abilità, perlopiù strambe, che però sono riuscite nell'intento di divertire il pubblico e anche i giudici dello show. Tra cantanti, ballerini, attori e performer di ogni genere, anche questa gara alternativa ha il suo vincitore, scelto tra i talenti reclutati di puntata in puntata dal patron della scuderia.