So say Geronimo! La finale di Tu sì que vales vince agli ascolti tv, non c’è gara con Ballando

So say Geronimo! La finale di Tu sì que vales ha battuto ancora una volta la concorrenza e ha riconfermato il programma leader del prime time del sabato sera. Un risultato di 4.430.000 spettatori pari al 28% di share che ha superato i famosi di Ballando con le stelle, che hanno totalizzato 3.715.000 spettatori pari al 20.9% di share. Risultato dignitoso ma non è bastato per raggiungere la squadra di Maria De Filippi che, capitanata dall'amica del cuore Sabrina Ferilli, ha monopolizzato per l'ultima volta la prima serata della tv generalista.

TSQV – Squadra che vince non si cambia

I siparietti della nota attrice con l'hater Giovannino, la scuderia di zio Gerry, le provocazioni di Teo Mammucari, il cinismo irriverente di Rudy Zerbi, e ancora la sinergia dei conduttori Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, accompagnati dalla dolcezza di Giulia Stabile. Un mix vincente, che ogni sabato sera ha segnato il gol decisivo nella partita contro Rai1, ferma ai litigi tra Morgan e la Lucarelli. Un'emozione grande quella del team di TSQV, che di anno in anno riesce ad emergere agli ascolti pur registrando il programma in estate.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Sabato 27 novembre 2021 ha visto le altri reti generaliste schierare in campo i seguenti programmi con relativi risultati. Su Rai2 S.W.A.T. con 980.000 spettatori (4.3%) mentre su Italia 1 i Minions si sono accontentati di 826.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha chiuso la prima serata con 1.015.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%, mentre su Rete4 Agente 007 – Solo per i tuoi Occhi totalizza con 582.000 spettatori per il 2.9% di share. Su La7 Versailles 214.000 spettatori con uno share dell’1.3% e su Tv8 Uno Chalet per Due 245.000 spettatori con l’1.1%. Su Nove Tutta la Verità – Il Delitto di Avetrana 348.000 spettatori e l’1.7% di share.