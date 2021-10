Ballando con le stelle e Tu sì que vales: Milly Carlucci e Maria De Filippi si dividono la tv La prima puntata di Ballando con le stelle 16 fa quasi pari con la quinta puntata di Tu sì que vales 2021. Per lo share siamo lì: 23.92% contro il 23.93% del format in onda su Canale 5. Rispettata la media di Ballando anche in confronto alla precedente edizione. Sulle altre reti, bene Le Parole su Rai3.

Milly Carlucci e Maria De Filippi si dividono gli ascolti tv di sabato 16 ottobre 2021. La prima puntata dell'edizione numero 16 di Ballando con le stelle (terminata con il primo posto di Arisa) ha conquistato 3.991.000 spettatori per il 23.92% di share mentre la nuova puntata di Tu sì que vales ha realizzato 4.225.000 spettatori netti pari al 23.93% di share. Rispettata la media di Ballando anche rispetto alla precedente edizione, che fece però il 20.25% di share.

Gli ascolti tv del 17 ottobre 2021

Nel dettaglio, l'esordio di Ballando con le Stelle 16 ha conquistato 3.991.000 spettatori pari al 23.92%. Il programma ha realizzato un picco di 4.165.000 spettatori pari al 19.58% di share, nel primo segmento chiamato Ballando… Tutti in Pista. Mentre Tu sì que vales – quinta puntata – ha raggiunto 4.225.000 spettatori pari al 23.93% di share e il segmento chiamato "Buonanotte", che è andato in onda dalle 0.36 alle 0.47 minuti, ha invece raggiunto 1.494.000 spettatori per il 17.54% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Il terzo programma più visto è andato in onda su Rai3: Le Parole ha conquistato 1.187.000 spettatori netti per il 5.47% di share. A seguire Italiani è stato visto da 525.000 spettatori netti pari ad uno share del 2.65%. La seconda stagione di The Rookie è stata la scelta di 981.000 spettatori netti per il 4.51% di share, nel primo episodio; nel secondo episodio, invece, 900.000 spettatori netti per il 4.25% di share. A seguire, sempre su Rai2, Clarice ottiene 361.000 spettatori netti per l'1.98% di share. Una prima visione per tutta la famiglia, soprattutto per i più piccoli, su Italia1: Dora e la Città Perduta ha intrattenuto 734.000 spettatori netti con il 3.61% di share. Agente 007 – Si vive solo 2 volte ha invece raccolto 613.000 spettatori netti per il 3.28% di share. Versailles su La7 fa segnare 370.000 spettatori netti per l'1.71% nel primo episodio e 296.000 spettatori netti per l'1.89% di share nel secondo episodio.