Arisa si scatena a Ballando con le stelle e conquista il primo posto nella prima puntata

A cura di Giulia Turco

Arisa scende finalmente in pista a Ballando con le stelle 2021 in coppia con Vito Coppola, il ballerino classe 1992 originario di Salerno arruolato per la prima volta nel corpo di ballo di questa edizione del programma. A fine puntata riesce a strappare il primo posto grazie ad un ottimo punteggio regalato dalla giuria e al tesoretto conferito grazie alla performance in onore di Pippo Baudo. La presenza di Arisa era attesissima ed è stata fino all'ultimo una delle più in bilico. Dopo un'agguerrita trattativa, Milly Carlucci è riuscita ad averla su Rai 1 e la cantante ha dato sfogo alle sue mille sfaccettature, anche nei panni di ballerina: "Ho l'esigenza di cambiare sempre, devo rispondere a quello che sono dentro, vivere un milione di vite", spiega nel video di presentazione.

Il charleston di Arisa e Vito Coppola

"Il mio obiettivo è fargli cadere la mascella!", ha anticipato l'artista prima di scendere in pista. "Quando ho detto a mio padre che avrei partecipato al programma mi ha detto "A Ballando non ti ci vedo proprio!". Eppure eccola che in pista Arisa dà il meglio di sé in un charleston anni '20 che ricorda il Grande Gatsby. "Non mi hai delusa", commenta a caldo Carolyn Smith, "dentro di te c'è una donna super, devi solo avere più sicurezza in te stessa, hai tutte le doti per essere una delle migliori qui". Selvaggia Lucarelli: "Mi è piaciuto molto Vito, quando ha detto che Arisa non è per tutti e in effetti è vero, è una persona complessa, originale, forse la coreografia non le dava modo di esprimersi al meglio". Mariotto: "Lei è una leonessa!". La performance porta a casa 35 punti.

La trattativa di Arisa a Ballando con le stelle

È stata una lunga e complessa trattativa quella che alla fine ha portato Arisa in pista a Ballando. Per una serie di impegni professionali la cantante ha dovuto in un primo momento rifiutare la proposta di tornare alla cattedra di canto nella scuola di Amici, declinando così l'invito di Maria De Filippi. Nessun litigio però, ci ha tenuto a spiegare in un'intervista a Super Guida Tv. La cantante ha smentito anche le voci che parlavano di una particolare clausola nel suo contratto che avrebbe dovuto evitare l'incontro con il suo ex e manager Andrea Di Carlo: "Sul mio ex compagno? Cerchiamo di non vederci così non litighiamo. Ma non è una cosa da clausole o da contratto, cerchiamo di non vederci ora per non litigare. È come succede nelle coppie normali, ci vuole tempo".