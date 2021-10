Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Perché Arisa ha lasciato Amici? Parla la cantante: “Mi sono riproposta ma avevano provveduto” È Arisa a rompere il silenzio a proposito delle circostanze che l’hanno portata a non far parte dell’edizione in corso di Amici, talent show cui aveva partecipato lo scorso anno nel ruolo di insegnante di canto. “Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse”, ha ammesso la cantante, “Poi mi sono riproposta ma loro avevano già provveduto”. Arisa parteciperà a Ballando con le stelle.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Amici di Maria de Filippi 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È durata appena un anno l’avventura di Arisa ad Amici. La cantante aveva partecipato al talent show lo scorso anno nel ruolo di insegnante di canto, peraltro con un certo successo. Ma quest’anno Arisa non figura nel cast. Una scelta che è stata lei stessa a spiegare dopo mesi di silenzio e indiscrezioni. “Io non ho abbandonato Amici. Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia da quando ero piccola….”, ha raccontato la cantante in un’intervista a SuperGuidaTv, confermando il suo affetto per il programma e la sua conduttrice, Maria De Filippi.

Arisa ammette: “Ho avuto un attimo un’impasse”

Arisa ha quindi ammesso di avere inizialmente tentennato di fronte alla possibilità di tornare nel programma. Quando, successivamente, si sarebbe riproposta, la produzione le avrebbe fatto sapere di avere già provveduto: “Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, non sapevo se sarei riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose: già non ero riuscita dopo Sanremo con il disco, perché appunto Amici è molto impegnativo… Poi quando ho cominciato ad impacchettare tutte le cose, e mi ero detta che potevo stare un poco più tranquilla, mi sono riproposta ma loro avevano già provveduto”. Ma Arisa ha fatto sapere che continuerà a guardare Amici:

Però non ho abbandonato Amici: lo guardo, mi mancano, e nonostante io stia bene qua e stia facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto.

Arisa concorrente di Ballando con le stelle

Arisa parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle, al suo debutto sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1. È stata la conduttrice Milly Carlucci a volerla sul palco nel ruolo di aspirante ballerina. Una sfida che ha comprensibilmente reso nervosa la cantante, alla sua prima prova con la danza. E in merito alle presunte clausole contrattuali richieste perché non debba incontrare l’ex fidanzato Andrea Di Carlo, ha smentito: “Quali? Non è così. Con il mio ex compagno cerchiamo di non incontrarci, così non litighiamo”.