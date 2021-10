Chi sono i nuovi ballerini professionisti di Ballando con le Stelle 2021 Sabato 16 ottobre debutta su Rai1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci. A giudicare le coppie di ballerini ci saranno ancora una volta Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Tante anche le novità di quest’anno, a cominciare dai maestri di ballo: Raimondo Todaro, Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi saranno sostituiti da Marco Tocchini, Giada Lini e Nicole Randelli. Ecco il cast dei ballerini professionisti.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 16 ottobre debutta su Rai1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Al timone, come sempre, ci sarà l'esplosiva Milly Carlucci, affiancata dal cantautore Paolo Belli. A giudicare le coppie di ballerini ritroveremo ancora una volta Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Tante anche le novità di quest'anno, a cominciare dai maestri di ballo: Raimondo Todaro, Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi hanno abbandonato il programma e al loro posto ci saranno le new entry Marco Tocchini, Giada Lini e Nicole Randelli. Ecco il cast dei ballerini professionisti:

Oxana Lebedew

Tove Villfor

Lucrezia Lando

Vito Coppola

Simone Di Pasquale

Giada Lini

Anastasia Kuzmina

Maria Ermachkova

Maykel Fonts

Alessandra Tripoli

Samuel Peron

Giordano Filippo

Sara Di Vaira

Chi è Oxana Lebedew

Originaria del Kazakistan, classe 1987, Oxana è ballerina professionista e coltiva la passione per la danza fin da piccola. Grazie al suo talento, si è esibita in diversi paesi del mondo. Nel corso della sua carriera ha vinto diversi premi, come il primo posto al World Champion Showdance. In questa edizione di Ballando con le Stelle sarà in coppia con Al Bano.

Chi è Tove Villfor

Svedese di nascita e romana di adozione, classe 1996, Tove è ballerina professionista, ma anche modella e attrice. Ha già partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Holaf. Quest'anno sarà al fianco del rugbista Alvise Rigo. Lontano dalla pista, è stata scelta per un ruolo nella serie Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci.

Chi è Lucrezia Lando

Veneta, classe 1998, Lucrezia ha partecipato ad Amici 2013 e dal 2018 è ballerina professionista nel cast di Ballando con le Stelle. Quest'anno la ritroveremo al fianco di Andrea Iannone. Durante la scorsa edizione ha trovato l'amore con un suo collega, Marco De Angelis.

Chi è Vito Coppola

Campano, 28 anni, Vito eredita la passione per la danza dalla famiglia: gli zii sono titolari di una scuola di danza, Comincia la sua carriera come ballerino di latino americano e vince vari concorsi nazionali e internazionali. Per lui, sarà la prima volta a Ballando con le Stelle, dove affiancherà Arisa.

Chi è Simone Di Pasquale

Simone, classe 1978, è un veterano di Ballando con le Stelle: ha vinto la prima edizione del programma nel 2005 in coppia con Hoara Borselli e ha poi partecipato a tante altre edizioni dello show. Anche quest'anno ha deciso di tornare, al fianco di Bianca Gascoigne. Ha una lunga carriera da ballerino professionista alle spalle e ha preso parte a programmi televisivi e musical.

Chi è Giada Lini

Giada, 30 anni di Bassano del Grappa, non è nuova al mondo della televisione: nel 2014 entra nel cast dei ballerini professionisti di Amici di Maria de Filippi. Partecipa poi a diversi tour internazionali in giro per il mondo. Quest'anno fa il suo ingresso come insegnate di ballo a Ballando con le Stelle 2021, dove affiancherà (e supporterà) l'ex calciatore Fabio Galante.

Chi è Anastasia Kuzmina

Originaria di Kiev, 28 anni, Anastasia coltiva fin da piccola il sogno di diventare una ballerina famosa. Nel 2011 ha dovuto interrompere la sua carriera a causa di un aumento di peso importante. Milly Carlucci, chiamandola nel cast di Ballando con le Stelle 2012 (dove ha vinto con Andres Gil) l'ha letteralmente salvata. Ha partecipato poi a 6 edizioni dello show. E quest'anno la ritroveremo ancora una volta, al fianco di Federico Fashion Style.

Chi è Maria Ermachkova

Russa, classe 1984, Maria fa parte del cast di Ballando con le Stelle dal 2016. È specializzata in danza latino americane e fin da piccola aveva le idee chiare sul suo futuro. Nella sua carriera ha vinto diversi riconoscimenti importanti, tra cui il primo posto al Blackpool Dance Festival, il più importante concorso internazionale di ballo. In questa edizione gareggerà con Memo Remigi.

Chi è Maykel Fonts

Cubano, classe 2976, Maykel è ballerino, coreografo e insegnante di danza. Da quattro anni fa parte del cast di Ballando con le Stelle ed è specializzato nella salsa. In questa edizione affiancherà la cantante Mietta.

Chi è Alessandra Tripoli

Palermitana, 32 anni, balla da quando aveva otto anni. È nel cast di Ballando con le Stelle dal 2014 e lo scorso gennaio è diventata mamma per la prima volta insieme al collega Luca Urso, conosciuto durante una competizione quando erano ancora adolescenti. In questa edizione dello show la ritroveremo al fianco di Morgan.

Chi è Samuel Peron

Samuel, classe 1982 di Marostica, è un ballerino poliedrico. Negli anni si è esibito su palcoscenici televisivi importanti, come quello dello show Bravo Bravissimo di Mike Bongiorno e molti altri. Dal 2005 fa parte del cast di Ballando con le Stelle, ma conquista il primo posto solo qualche anno dopo, con l'attrice Maria Vandone. Quest'anno affiancherà Sabrina Salerno.

Chi è Giordano Filippo

Pugliese, classe 1985, Giordano è maestro di latino e bachata, ma spazia anche in altri generi. Arriva a Ballando con le Stelle nel 2020, dopo aver superato brillantemente il provino per entrare nel cast dei professionisti. Quest'anno, sarà in gara con Valeria Fabrizi.

Chi è Sara Di Vaira

Sara è toscana, ballerina professionista e mamma. La sua presenza nel cast di Ballando con le Stelle 2021 è stata rinnovata dopo la bella avventura dello scorso anno con Costantino Della Gherardesca. Ma il suo debutto nello show di Milly Carlucci risale al 2009. Quest'anno gareggerà con Valerio Rossi Albertini.

Giada Lini, Nicole Randelli e Marco Tocchini sono i nuovi maestri di Ballando con le Stelle

Tra le new entry del cast di Ballando con le Stelle 2021 ci sono tre nuovi maestri di ballo: Giada Lini, Nicole Randelli e Marco Tocchini. La prima ha fatto parte per diversi anni del corpo di ballo di Amici con Maria De Filippi, aiutando i ragazzi nelle coreografie. Anche la seconda è entrata nel cast di Amici 2017 e ha vinto il premio di Miss Cinema Liguria. L'ultimo, Marco, ha alle spalle una carriera nella danza: è arrivato per due volte in finale al campionato del mondo di ballo e in quello italiano ballroom championship.

I nuovi maestri di ballo di Ballando con le Stelle 2021: (da sinistra) Giada Lini, Marco Tocchini e Nicole Randelli

Ballando con le Stelle, chi sono i maestri che non vedremo in questa edizione

In questa edizione di Ballando con le Stelle non ritroveremo tre maestri di ballo del passato: Raimondo Todaro, Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Il primo ha deciso di abbandonare il cast del programma, di cui faceva parte dal 2005, per "ricercare nuovi stimoli", come annunciato in un post su Instagram. Il ballerino, infatti, quest'anno è passato alla concorrenza, diventando un insegnante di ballo di Amici 2021 con Maria De Filippi. E sembra già essere in guerra con Alessandra Celentano, storica del programma: "Le farò capire che la danza ha tante sfumature", ha scritto lui sui social. Le altre due ballerine, invece, hanno abbandonato lo show perché entrambe in dolce attesa e quindi impossibilitate a ballare.