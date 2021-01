Stephanie chiede il supporto di C’è posta per te per riconquistare il marito Luca che l’ha lasciata dopo essere stato tradito. È Maria De Filippi a raccontare la loro storia: “Luca la trascurava, dimenticava il suo compleanno, non le dedicava attenzioni. Dopo un periodo Stephanie incontra su Instagram un ragazzo siciliano che vive ad Amsterdam. Iniziano a scriversi, a scambiarsi foto e video. Quando quest’uomo rientra in Sicilia, lei tradisce Luca. Quando il marito si rende conto che la moglie è distratta, controlla il suo cellulare, scopre le chat e Stephanie gli confessa tutto”. Stephanie viene cacciata di casa, si rifugia a casa della madre che racconta la vicenda ai familiari e la donna si ritrova a subire così il biasimo dei suoi generale. Stephanie decide di mandare la posta al marito Luca, a sua madre e ai quattro fratelli di suo marito.

Stephanie al marito Luca: “Mi trascuravi ma mi prendo ogni responsabilità”

Una volta di fronte al marito e alla sua famiglia, Stephanie chiede scusa: “Siete una famiglia di sani principi, mi prendo tutte le responsabilità e vi chiedo scusa. Chiedo scusa anche a te, amore mio. Mi manchi, mi mancate tutti. In questi mesi ti ho ripetuto tanto che ti amo, ma dopo l’errore che ho fatto non riesci a perdonarmi. Non mi è mai mancato niente materialmente, ma mi mancava il tuo affetto, mi mancavano le tue carezze, la tua considerazione. C’è stato un momento in cui mi sono sentita completamente sola. Non sono nessuno senza di te. Siamo cresciuti insieme, eravamo piccoli quando abbiamo avuto le nostre gemelle. Ti chiedo di perdonarmi, anche se sarà difficile, e ti chiedo di tornare a essere la famiglia felice che eravamo prima. A mia suocera e ai miei cognati chiedo di aiutarmi affinché Luca mi perdoni”. Luca è ancora innamorato ma ha ancora diverse resistenze. Lo supporta la madre: “Non è vero che lui la trascurava. La portava in giro, anche in crociera”. Ma la conduttrice la corregge: “Ecco, dillo a mamma, cosa facevi quando andavate in crociera? La sera andavi con lei sul ponte a guardare il cielo?”. L’uomo ammette quindi le sue mancanze: “No, c’era la compagnia di mio cognato e andavo con loro a giocare al casinò”.

Luca perdona Stephanie: “La decisione deve essere mia”

Luca sembra avere compreso i suoi errori e pare disposto a passare sopra il tradimento di Stephanie. Uno dei suoi fratelli appare resistente, pur avendo spiegato che avrebbe accettato ogni decisione di Luca. “Devo aprire la busta o vuoi chiuderla?”, chiede la De Filippi e quando Luca tentenna, lo sprona: “Chiedo anche ai tuoi fratelli?”, ma l’uomo decide di fare di testa sua: “No, la decisione deve essere mia”. Decide quindi di aprire la busta.